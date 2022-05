Duda-Zełenski. „Demokratyczne wartości łączą nasze kraje”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył życzenia prezydentowi Andrzejowi Dudzie z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. – Demokratyczne wartości i tradycje, dążenie do sprawiedliwości łączą nasze kraje. Z całą mocą odczuwamy wsparcie Polski w walce Ukrainy o ochronę europejskich wartości – podkreślił ukraiński prezydent.

„Prezydent Andrzej Duda rozmawiał dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Zełenski pogratulował obchodzonej dziś 231. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Poruszono między innymi temat sankcji, odporu rosyjskiej agresji, pomocy Ukrainie oraz powojennej odbudowy Ukrainy” – poinformowano we wpisie zamieszczonym na profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze



Prezydent Ukrainy poinformował Andrzeja Dudę o sytuacji na froncie, walce z rosyjskim najeźdźcą oraz o tragicznej sytuacji w oblężonym przez Rosjan Mariupolu. Prezydenci rozmawiali o dalszej pomocy militarnej dla walczącej Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił znaczenie przekazanej dotychczas pomocy przez stronę polską.



Przywódcy zgodzili się co do tego, że należy nieustannie wywierać presję na Rosję, szczególnie poprzez nakładanie coraz bardziej dotkliwych sankcji. – Rosja rozpoczęła wojnę energetyczną przeciwko Polsce i całej Europie – zaznaczył Wołodymyr Zełenski.



Prezydent Ukrainy podkreślił też, że niezwykle ważne są wszelkie inicjatywy innych krajów angażujących się w prowadzoną już odbudowę Ukrainy ze zniszczeń dokonanych przez rosyjskich agresorów.





źródło: IAR, PAP

