Po zderzeniu z cysterną autobus stanął w płomieniach. Rośnie liczba ofiar

27 osób zginęło, a kolejnych 12 zostało rannych we wtorkowym wypadku drogowym w obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy – poinformowała w nocy z wtorku na środę lokalna policja. Wcześniej informowano o 12 zabitych i sześciu rannych.

Na trasie Kijów-Czop, w wiosce Sytne w rejonie dubieńskim, około 100 km od granicy z Polską, doszło we wtorek wieczorem do zderzenia trzech pojazdów: autobusu, mikrobusu i cysterny przewożącej benzynę. Wskutek tego doszło do pożaru.



W miejscu wypadku droga została całkowicie zablokowana.



Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz prokuratura. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że wypadek prawdopodobnie spowodował kierowca mikrobusu.

#wieszwiecej Polub nas