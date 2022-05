Rosyjska propaganda nazywa Szwedów nazistami. Jest odpowiedź MSZ Szwecji

W Moskwie pojawiły się plakaty z cytatami z wypowiedzi m.in. pisarki Astrid Lindgren i założyciela sklepów sieci IKEA Ingvara Kamprada mające dowodzić, że Szwedzi to naziści. MSZ Szwecji oświadczyło, że „nie będzie publicznie polemizować”.

„Jesteśmy przeciwni nazizmowi, a oni nie” – głosi napis na afiszu, jaki zawisł m.in. na przystanku w pobliżu ambasady Szwecji w Moskwie. Poniżej wyjęte z kontekstu i ram czasowych wypowiedzi czterech znanych, nieżyjących już Szwedów.



Według szwedzkiego dziennika „Dagens Nyheter” plakaty powstały na zlecenie podlegającej administracji prezydenta Władimira Putina organizacji Nasze Zwycięstwo, która powstała w 75. rocznicę kapitulacji hitlerowskich Niemiec.



MSZ Szwecji w oświadczeniu dla mediów podkreśliło, że „nie będzie publicznie polemizować”. „Rosja wielokrotnie oskarża o »nazizm« kraje oraz osoby, które stosują uzasadnioną krytykę rosyjskich działań” – zaznaczono.





Latest plot twist from Moscow "We are against nazism, but they are not" with signs of Astrid Lindgren, Ingemar Bergman, Ingvar Kamprad (IKEA). pic.twitter.com/Sr1z5iIRQx — Oscar Jonsson (@OAJonsson) May 3, 2022

BREAKING: Sverige utmålas nu av Ryssland och Kreml som nazister – samma som med Ukraina https://t.co/Qinbb4L3r7 pic.twitter.com/IioQsOmWsf — Lars Wilderäng (@Cornubot) May 3, 2022

Against the background of Sweden’s likely accession to NATO in response to Russia’s aggressive behaviour, Moscow is stepping up anti-Swedish propaganda accusing Swedes of Nazi sympathies. The same playbook had been used against Ukraine long before the full-blown invasion. pic.twitter.com/KeZGios3Ed — Anton Shekhovtsov (@A_SHEKH0VTS0V) May 2, 2022

Arriving at Schloss Meseberg with @marinsanna for discussions on the new security situation in Europe with @bundeskanzler and the German government. We’re stronger and safer together, building security with close partners. pic.twitter.com/tFpTtWVU3j — SwedishPM (@SwedishPM) May 3, 2022

Today @Bundeskanzler Olaf Scholz met with @SwedishPM Magdalena Andersson of Sweden and @MarinSanna of Finland at #Meseberg Castle for discussions on the new security situation in #Europe.

����������������https://t.co/6VYJCA74s0 pic.twitter.com/yTzwbOhR3z — Botschaft Schweden (@Swebotschaft) May 3, 2022

źródło: pap

Zapytana przez gazetę „Expressen” o sprawę rosyjskiej kampanii, przebywająca we wtorek z wizytą w Niemczech premier Szwecji Magdalena Andersson, sposób działania Rosjan nazwała „niedopuszczalnym”.W komentarzu „Dagens Nyheter” stwierdza, żez powodu wsparcia, jakiego kraj ten udzielił Ukrainie oraz. Publicysta gazety przypomina, że wcześniej Putin oskarżył Polskę o wywołanie II wojny światowej, choć Polacy byli ofiarami agresji Niemiec oraz Związku Sowieckiego.