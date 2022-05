Czarnek: Wiedza maturzystów nie może być oceniana, jakby nie było COVID-19 i nauki zdalnej

– COVID-19 i długotrwała nauka zdalna spowodowały, że wiedza, która została przyswojona przez tegorocznych maturzystów, nie może być oceniana tak, jakby tych faktów nie było – powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W środę rozpoczynają się matury.

Jak przypomniał Czarnek, w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.



– Już ponad rok temu ogłosiliśmy, że według tych samych wymogów egzaminacyjnych nieco ograniczonych, odbywać się będzie ten egzamin, który rozpoczynamy już jutro. I te wymogi są znane maturzystom, nauczycielom i rodzicom – zaznaczył minister w TVP Info.



Dodał, że wymogi te oznaczają, iż „jest nieco łatwiej niż byłoby, gdyby nie COVID-19 i nauka zdalna”. – Ale też przypomnijmy, że jest to absolutnie logiczne, bo też uczniowie mogliby przyswoić zdecydowanie więcej materiału i w sposób bardziej systematyczny, gdyby nauka odbywała się w sposób tradycyjny, a nie przez wiele miesięcy w trybie zdalnym – ocenił minister.



Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



– Niewątpliwie COVID-19 i długotrwała nauka zdalna spowodowały, że ta wiedza, która została przyswojona przez tegorocznych maturzystów, nie może być oceniana tak, jakby tych faktów nie było – zastrzegł szef MEiN.





Minister edukacji zapowiada podwyżki dla nauczycieli akademickich Od 1 października będą dodatkowe podwyżki dla nauczycieli akademickich. To kolejne kilkadziesiąt milionów złotych – przekazał minister edukacji i... zobacz więcej

Uczniowie z Ukrainy podchodzą do polskiej matury

źródło: pap

Chęć przystąpienia do matury – tak jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Chęć przystąpienia do polskich egzaminów maturalnych zadeklarowało także 41 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., po ataku Rosji na Ukrainę. – Jestem przekonany, że są to uczniowie, którzy znają język polski, znają literaturę polską, dlatego podeszli do matury polskiej – zaznaczył minister.– Jesteśmy cały czas w pełnym kontakcie z władzami Ukrainy. Przytłaczająca większość młodzieży, która jest w Polsce, a jest w wieku maturalnym, jest w trybie zdalnym i czeka na decyzję państwa ukraińskiego, co z maturą ukraińską – dodał Czarnek.Jak zapewnił „jeśli decyzja będzie taka, że będzie się ona odbywała w trybie zdalnym, bo tam trwa nauka w trybie zdalnym, to my jesteśmy gotowi pomóc państwu ukraińskiemu w przeegzaminowaniu tych maturzystów w trybie ukraińskim”.– To będzie matura ukraińska, przeprowadzana przez państwo ukraińskie, przez nauczycieli ukraińskich. My będziemy ewentualnie służyć pomocą techniczną dla tych kilku, kilkunastu tysięcy uczniów i to jeszcze w okresie wakacyjnym, kiedy będziemy mieć do tego warunki – poinformował Czarnek.