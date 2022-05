„W dwa miesiące straciliśmy więcej ludzi niż podczas wojny w Czeczenii”

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie rozmów rosyjskich okupantów, z których wynika, że nawet żołnierze jednostek specjalnego przeznaczenia – jak m.in. Rosgwardia nie chcą służyć na okupowanych terenach. Niskie morale Rosjan, ma wynikać, ze strat większych niż w czasie wojny w Czeczenii.

Z przechwyconej przez SBU rozmowy dwóch rosyjskich żołnierzy wynika, że są oni mocno niezadowoleni z postawy jednostek, które wkraczały na tereny zajęte przez armię. Obaj w niewybrednych słowach komentują fatalne moralne w tych formacjach.



– Rosgwardia, OMON-owcy, musory (obelżywe określenie policjantów) … nie chcą iść dalej. Ci nasi bojownicy z powrotem sp… do Rosji – mówi jeden z żołnierzy, dodając później, że w czasie dwóch miesięcy wojny na Ukrainie wojska rosyjskie straciły więcej ludzi niż w czasie wieloletniej wojny w Czeczenii.

Według ukraińskiej armii,. „Dlatego radzimy żołnierzom wroga, aby poszli za przykładem „elitarnych”, którzy szybko zorientowali się w sytuacji i uciekli do domu. Bo to dla niej jedyna szansa na przeżycie!” – czytamy w komunikacie SBU.

Armia terroru

Rosgwardia, czyli Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, to formacja specjalnego przeznaczenia, łącząca elementy wojskowe i policyjne.Do zadań Rosgwardii na Ukrainie należy „zabezpieczenie” zajętych terenów. Żołnierzom tej formacji przypisuje się udział w mordowaniu i grabieniu ludności cywilnej.Z kolei OMON (Oddział Mobilny Specjalnego Przeznaczenia) tzw. czarne berety, to jednostka specjalna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji.. To OMON wysyłany jest najczęściej do pacyfikacji antykremlowskich demonstracji.