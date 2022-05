Hiszpańska policja zatrzymała fałszerzy pieniędzy. Banknoty sprzedawano online [WIDEO]

Hiszpańska policja (Policía Nacional) we współpracy z katalońską formacją Mossos D´Esquadra rozbiła grupę przestępczą, podejrzaną o sprzedaż fałszywych banknotów o wartości 20 i 50 euro przez internet. W prowincjach Tarragona i Kadyks aresztowano sześć osób, pośród których są główni dystrybutorzy fałszywych pieniędzy.

Hiszpańskie służby zarekwirowały sfałszowane banknoty o wartości 13 900 euro, liczne paski holograficzne i różne przyrządy służące do posługiwania się takimi banknotami.



Wspólne śledztwo policji hiszpańskiej i katalońskiej rozpoczęło się w połowie czerwca 2021 r., kiedy w obiegu wykryto dużą liczbę fałszywych banknotów o wartości 20 i 50 euro. Zawierały one takie same elementy wskazujące na fałszerstwo.



Według funkcjonariuszy fałszywki były sprzedawane za pośrednictwem znanej platformy do robienia zakupów online. Po realizacji płatności – za pośrednictwem firm kurierskich – na teren całej Hiszpanii wysyłano paczki zawierające fałszywe pieniądze oraz odpowiadające im hologramy, które nabywca musiał przykleić na banknotach, aby wyglądały na prawdziwe.





Po zweryfikowaniu wszystkich informacji śledczy skonfiskowali przesyłkę zawierającą 1750 euro w postaci fałszywych banknotów – 20 euro i 50 euro, zaadresowaną do kupujących w mieście Mieres we wspólnocie autonomicznej Asturia. Zostali oni aresztowani i postawieni przed sądem.Przeszukano też dom jednego z dystrybutorów w miejscowości Roda de Berà w prowincji Tarragona, w którym skonfiskowano m.in. 12150 euro w postaci fałszywych banknotów 20 i 50 euro, liczne taśmy holograficzne. Aresztowano również głównego dystrybutora w miejscowości Chiclana de la Frontera w prowincji Kadyks za nabywanie i dystrybucję fałszywych banknotów.