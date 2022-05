Co Ukraińcy robią z zestrzelonymi rosyjskimi samolotami? „Recykling jest ważny”

Od rozpoczęcia zbrodniczej napaści Ukraińcy pokazali, jak prowadzić wojnę informacyjną. Teraz poszli o krok dalej. Fundacja Drones For Ukraine oferuje brelok z… fragmentu zestrzelonych nad Ukrainą rosyjskich samolotów.

„Czy zawsze marzyłeś o myśliwcu szturmowym SU-34 Fullback, ale 50 milionów dolarów to dla Ciebie trochę za dużo? Wystarczy, że przekażesz przynajmniej 1000 dolarów na wsparcie ukraińskiej armii, a wyślemy ci uzyskany dzięki recyklingowi brelok zrobiony z zestrzelonego rosyjskiego samolotu” – pisze na Twitterze Jurij Wysowien z fundacji Drones For Ukraine.



Na pokazanym w mediach społecznościowych gadżecie można wyczytać współrzędne, pokazujące miejsce, gdzie został zestrzelony samolot oraz datę. W tym przypadku chodzi o myśliwiec, który w marcu brał udział w bitwie o Kijów.



Gadżet można otrzymać za równowartość niespełna 4500 złotych.

Have you always wanted a SU-34 “Fullback” strike fighter? But $50M is a little bit pricey?

Just donate $1000+ to support Ukrainian army and we’ll send you this tag recycled from a downed russian plane (it’s literally a piece of it with little engraving). pic.twitter.com/QvYiTCArH4