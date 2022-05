Komisarz UE liczy sankcje dla Polski. Skandaliczne porównanie Reyndersa

– Suma kar nałożonych na Polskę za niezastosowanie się do nakazu zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego sięga już ponad 160 mln euro (750 mln zł) – poinformował we wtorek komisarz UE ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders w Parlamencie Europejskim. Ten atak na Polskę i dzisiejszą debatę Reynders uzasadnił... atakiem Rosji na Ukrainę. Tego samego dnia Josep Borell zapowiedział wdrożenie szóstego pakietu sankcji przeciw Rosji.

– Co do sytuacji w Polsce, Komisja poinformowała Radę Europejską o rozwoju wydarzeń w ostatnich miesiącach, w tym o kilku orzeczeniach polskiego Trybunału Konstytucyjnego kwestionujących podstawy porządku prawnego Unii – przekazał Reynders.



Komisarz wyraził żal, że „nie może dziś przedstawić pozytywnych zmian w zakresie praworządności w Polsce i na Węgrzech, mając jednocześnie nadzieję, że toczące się postępowanie w sprawie art. 7 umożliwi władzom polskim i węgierskim zastanowienie się, jak odpowiedzieć na wyrażone (przez KE) obawy”.



Atak na Polskę Reynders uzasadnił... atakiem Rosji na Ukrainę. – Ponieważ każemy Rosji respektować prawo międzynarodowe, musimy również wykonać własną pracę domową w Unii Europejskiej. Nie może być u nas jakiegokolwiek łamania praworządności. Musimy być bardzo uważni co do tego jak funkcjonuje porządek demokratyczny w Unii Europejskiej, jeśli chcemy napominać choćby Rosję.

zabierając głos w dyskusji, przypomniał, że to właśnie oskarżenia Polski o rzekome łamanie praworządności są pokłosiem kremlowskiej dezinformacji.– Zacznę od słów, które dwa tygodnie po agresji Rosji na Ukrainę wypowiedziała była ambasador USA w Polsce (Georgette Mosbacher - PAP), przyznając w tym samym wywiadzie, że sama często nie zgadzała się z polskim rządem: „Unia zajmuje się w tej chwili praworządnością w Polsce i debatuje nad sankcjami. Pora powiedzieć to głośno: jeśli chodzi o problem z praworządnością, spora część z tego, co docierało na Zachód, była efektem rosyjskiej dezinformacji. Zarówno Unia, jak i Ameryka przyjmowały ją bezkrytycznie” – zacytował europoseł.Brudziński zwrócił uwagę, że „ponad 1 mln Ukraińców zostało porwanych i wysłanych do Rosji, często na Syberię”.

– To wszystko dzieje się na naszych oczach. A co robicie wy, europejscy politycy? Politycy, którzy mają czelność dzisiaj pouczać polski rząd. Wasz Zielony Ład ma być zasilany ruskim gazem. Wasi przywódcy namawiają wasze firmy, by nie likwidować biznesów w Rosji, bo marzą wam się brudne, poplamione krwią ruble, które wymienicie na euro rzekomo już czyste. Tej plamy na honorze już nie zmyjecie. Historia wam tego nie zapomni. Możecie próbować ganić Polaków, ale to nasz kraj jest dzisiaj na ustach całego wolnego świata – przekonywał.



Europoseł Adam Bielan w rozmowie z PAP ocenił, że organizowanie w Parlamencie Europejski debaty przeciwko Polsce w dniu święta narodowego jest szczególną perfidią.



– To kolejna bezsensowna debata – powiedział polityk. Jak dodał, dowodzi ona, że politycy polskiej opozycji, sfrustrowani kolejnymi porażkami w demokratycznych wyborach, nie potrafią się wznieść się ponad swoje partyjne interesy nawet w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.



Tego samego dnia szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapowiedział ogłoszenie szóstego pakietu sankcji UE wobec Rosji. Mają one dotyczyć m.in. wyłączenia z systemu SWIFT kolejnych rosyjskich banków. – W kwestii energetyki pracujemy nad przygotowaniem propozycji, które pozwolą na ograniczenie importu energii z Rosji, w szczególności ropy – powiedział.