Rosyjskie służby specjalne werbowały przed wojną agentów spośród ludzi z półświatka – wynika z ustaleń Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jeden z przestępców, odbywający wyrok w więzieniu w Donbasie, poprosił o przeniesienie do ojczyzny. Odsiedział kilka miesięcy, a na wolności zaczął zbierać informacje dla swoich moskiewskich „opiekunów”.

Raport: Wojna na Ukrainie



Jakiś czas temu agenci SBU odkryli, że groźni gangsterzy z Odessy współpracowali ze służbami Federacji Rosyjskiej i planowali dołączyć do okupacyjnych władz miasta, gdyby najeźdźcom udało się je zająć. Wśród zdrajców znalazł się m.in. „Emil Warszawski” - boss azerskiej mafii z tego miasta.



Przestępcy nie tylko zbierali informacje dla rosyjskich specsłużb, ale także terroryzowali i zastraszali miejscową ludność. Niektórzy członkowie grupy zapisali się w szeregi obrony terytorialnej.

Agent z półświatka

Okazuje się, że mógł to być element większej operacji rosyjskiego wywiadu. SBU zatrzymało bowiem kolejnego szpiega z półświatka, który miał zostać pozyskany do współpracy na wiele miesięcy przed inwazją na Ukrainę.. Gangster odsiadywał tam wyrok za poważne przestępstwa.Po jakimś czasie. Separatyści spełnili jego prośbę, bez żadnych problemów, co nie jest zwykłą rzeczą.Agent z półświatka odsiedział „w domu” ostatnie kilka miesięcy z wyroku i wyszedł na wolność, gdzie natychmiast zaczął pracę dla Rosji. Jego zadaniem było zbieranie informacji wywiadowczych, m.in. na temat lokalizacji i przemieszczeń wojsk ukraińskich oraz geolokalizacji obiektów o znaczeniu strategicznym.

Krwawi renegaci

Polując na agentów Moskwy, SBU zatrzymało w obwodzie kijowskim wyjątkowych renegatów. Dwaj mieszkańcy podstołecznego miasta Browary, po zajęciu tych terenów przez okupantów dołączyli do wroga.. Według SBU, renegaciInny kolaborant, również działający w obwodzie kijowskim, poza „standardowymi” zadaniami wywiadowczymi, przekazywał okupantom informacje o lokalnych działaczach patriotycznych. Jeden ze wskazanych przez niego wójtów, został uprowadzony przez Rosjan, którzy torturami próbowali zmusić go współpracy.