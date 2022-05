„Putin wywiera na Macronie presję”. Znowu rozmawiają telefonicznie

Prezydent Francji Emmanuel Macron zadzwonił we wtorek do prezydenta Rosji Władimira Putina. To już kolejny raz od wybuchu wojny na Ukrainie, ale pierwszy od wygranych przez niego wyborów. W czasie kampanii wyborczej, po ujawnieniu zdjęć z Buczy, Macron zastrzegał, że na Kreml nie dzwonił. Teraz rozmowa z Putinem trwała dwie godziny. Putin miał stwierdzić, że „Kijów nie jest gotowy do poważnej pracy”, by zakończyć konflikt.

Prezydent Rosji miał oskarżyć Kijów o niepodejmowanie rozmów, by na poważnie zakończyć konflikt – podaje agencja AFP, powołując się na informacje przekazane przez Kreml.



Według rosyjskiej państwowej agencji informacyjnej RIA Nowosti, Putin miał powiedzieć Macronowi, że „kraje zachodnie mogą pomóc powstrzymać zbrodnie ukraińskiego wojska i bojowników batalionów narodowych, lecz państwa Unii Europejskiej je ignorują”.



Portal franceinfo ocenił, że Putin nakłada na Macrona presję, stwierdzając, ze Zachód musi zatrzymać dostarczanie broni na Ukrainę. – Zachód mógłby pomóc zatrzymać te okrucieństwa, nakładając odpowiednią presję na władze w Kijowie, jak również wstrzymując dostarczanie broni na Ukrainę – powiedział prezydent Rosji swemu francuskiemu odpowiednikowi, według komunikatu Kremla.





AFP podała, że prezydent Francji miał wyrazić zaniepokojenie odnośnie problemów globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, które pojawiają się ostatnim czasie z powodu wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji miał odpowiedzieć, że to sankcje Zachodu komplikują sytuację.

Pałac Elizejski przekazał, że prezydent Francji wezwał Władimira Putina do zakończenia inwazji na Ukrainę.



„Wezwałem Rosję do wywiązania się z jej obowiązków jako członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i do położenia kresu temu niszczycielskiemu atakowi” – napisano w komunikacie cytującym Macrona.



Jak podano Macron, zaapelował również o „wyrażenie zgody na kontynuowanie ewakuacji” z obleganego przez wojska rosyjskie kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu na południowym-wschodzie Ukrainy.



Prezydent Francji podkreślił, że ewakuacja ta musi się odbyć „w koordynacji z podmiotami humanitarnymi, pozostawiając ewakuowanym wybór miejsca docelowego, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym”





Macron powtórzył też Putinowi, że potrzebne jest zawieszenie broni na Ukrainie, oraz iż jest głęboko zaniepokojony sytuacją w Donbasie, a szczególnie w Mariupolu.



Prezydent Francji powiedział również przywódcy Rosji, że jest gotów współpracować z organizacjami międzynarodowymi, aby pomóc znieść rosyjskie embargo na ukraiński eksport żywności przez Morze Czarne.

Ostatni raz Macron rozmawiał z Putinem pod koniec marca. Jak sam oznajmił w połowie kwietnia w wywiadzie dla France 5, jego kontakt z rosyjskim przywódcą został zawieszony po ujawnieniu zbrodni w Buczy, Borodziance i w Irpieniu. – Jednak nie wykluczam, że zrobię to w przyszłości – dodał na francuskiej antenie.



Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie Macron wielokrotnie kontaktował się z Putinem. Spotkało się to jednak z lawiną komentarzy i krytyką niektórych europejskich przywódców i części francuskiej klasy politycznej.



Emmanuel Macron wygrał 24 kwietnia drugą turę wyborów prezydenckich we Francji. Jego obecna kadencja kończy się 13 maja. Ponownie wybrany prezydent wyznaczył termin ceremonii inauguracyjnej reelekcję na najbliższą sobotę, 7 maja – dowiedział się portal franceinfo ze źródła rządowego.

W środę natomiast Emmanuel Macron przyjmie indyjskiego premiera Narendrę Modiego na rozmowę, po której nastąpi robocza kolacja. Jak poinformował Pałac Elizejski, „spotkanie to będzie okazją do omówienia kryzysów międzynarodowych, w szczególności rosyjskiej agresji na Ukrainie, a także głównych wyzwań globalnych”.

