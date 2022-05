Niepokojąca słabość hiszpańskiego wywiadu przed szczytem NATO w Madrycie

Kilka ambasad krajów zachodnich w Madrycie wyraziło zaniepokojenie słabością hiszpańskich służb wywiadowczych (CNI) w związku ze szczytem NATO, który ma się odbyć pod koniec czerwca w stolicy Hiszpanii – poinformował we wtorek portal Vozpopuli. Obawy mają związek z inwigilacją za pomocą oprogramowania Pegasus premiera Pedro Sancheza i minister obrony Margarity Robles, a także ze złożoną sytuacją polityczną w Hiszpanii.

Podczas szczytu NATO w Madrycie mają być dyskutowane kluczowe zadania na najbliższe lata, w „delikatnym momencie” po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Vozpopuli, ambasady są zaniepokojone dostępem do poufnych informacji, jaki mają antynatowscy koalicjanci w rządzie Hiszpanii - radykalnie lewicowa partia Podemos oraz ugrupowania separatystyczne mające dobre relacje z Kremlem - baskijska Bildu i katalońska ERC, zasiadające w parlamentarnej komisji ds. tajemnic państwowych.



Oprócz tego, zgodnie ze źródłami Vozpopuli, kilka ambasad interesowało się sprawą inwigilowania Pegasusem premiera Sancheza oraz minister Robles i konsekwencji tych działań dla CNI, których rola w związku ze szczytem NATO jest kluczowa. Minister ds. kontaktów z parlamentem Felix Bolanos przekazał w poniedziałek, że hiszpańscy politycy padli ofiarą działań „nielegalnych i zewnętrznych” w maju i czerwcu 2021 roku i doszło do wycieku znacznej ilości danych.

Do ujawnienia przez rząd szpiegowania „z zewnątrz” premiera i minister obrony dochodzi w momencie, kiedy sam rząd jest oskarżany, że w latach 2017-2020 szpiegował Pegasusem telefony komórkowe ponad 60 działaczy na rzecz niepodległości Katalonii. Szpiegowani separatyści domagają się śledztwa w tej sprawie i dostępu do poufnej informacji wywiadowczej, co ma być przyjmowane z niepokojem przez Waszyngton i wiele stolic europejskich.Szczyt NATO w Madrycie odbędzie się 29-30 czerwca i będzie wymagał bezprecedensowych środków bezpieczeństwa ze względu na możliwe akcje szpiegowskie ze strony Rosji, hipotetyczne zagrożenie „błyskawicznym atakiem” ze strony dżihadystów i możliwą mobilizację ugrupowań antysystemowych wspieranych przez Podemos.