Część cywilów z Mariupola już bezpieczna. „11 ewakuowanych autokarów zaginęło”

101 osób zostało ewakuowanych z kombinatu metalurgicznego Azowstal w oblężonym przez wojska rosyjskie Mariupolu na południu Ukrainy – poinformowała we wtorek koordynatorka ONZ ds. Ukrainy Osnat Lubrani w komunikacie przesłanym mediom.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



– Dzięki tej operacji 101 kobiet, mężczyzn, dzieci i osób starszych mogło wreszcie opuścić bunkry pod zakładami Azowstal i po dwóch miesiącach zobaczyć światło dzienne – oznajmiła Lubrani.



Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który także był zaangażowany w operację zapewnienia ewakuowanym bezpiecznego przejazdu, oznajmił we własnym oświadczeniu, że około 100 osób z okolic Azowstalu dotarło we wtorek do Zaporoża i są wśród nich ranni.



O ewakuacji informują także lokalne władze. – Kolumna z mieszkańcami Mariupola i zagrożonych miejscowości obwodu zaporoskiego, którzy ewakuowali się samochodami prywatnymi, jest już w Zaporożu – powiedział portalowi Suspilne przedstawiciel rady miejskiej Zaporoża Ołeksij Sawicki.

#wieszwiecej Polub nas

Warunki zwycięstwa Ukrainy. Kułeba wymienił trzy sprawy Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją zależy od sankcji, broni i perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej – wskazał szef ukraińskigo MSZ Dmytro... zobacz więcej

Alarmująco zabrzmiały jednak słowa mera Mariupola. Wadym Bojczenko oznajmił w telewizji, żeewakuacyjnych z Mariupola, zaś

Gdzie jest 11 autobusów?

źródło: pap

– Gdzieś podziało się 11 autobusów, które miały jechać w kierunku Zaporoża na kontrolowane (przez siły ukraińskie) tereny naszego państwa, ale zaginęły. (Ewakuowani) przepadają w ośrodkach filtracyjnych. Niestety oni (tj. żołnierze rosyjscy) zabierają i wykradają naszych obywateli – powiedział Bojczenko.Dodał, że w Mariupolu i wokół miasta Rosjanie stworzyli cztery ośrodki, gdzie „filtrują” Ukraińców wyjeżdżających na tereny kontrolowane przez Kijów. – Mieszkańcy czekają miesiąc, a nawet dłużej na tę filtrację. Jeśli jesteś w jakiś sposób związany z organami państwa albo miasta, dostajesz dwa miesiące albo dwa tygodnie więzienia – nie wiem, jak oni to określają. Ci, którzy przeszli przez te więzienia i te tortury, składają zeznania – oznajmił mer.Bojczenko powiedział, że oczekiwano też przybycia 2 tys. mieszkańców Mariupola z okupowanego Berdiańska, dokąd dostali się oni samodzielnie. Jednakże już od dwóch tygodni czekają oni na ewakuację, bo okupanci ją utrudniają. – Teraz kolumna zmierza w kierunku Zaporoża, ewakuacja wciąż trwa. Oczekujemy, że jednak się odbędzie – oświadczył.Według niego w Mariupolu pozostało ponad 100 tys. mieszkańców, z czego co najmniej 200 cywilów w broniącym się kombinacie metalurgicznym Azowstal.