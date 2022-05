Debata w PE przeciwko Polsce. Brudziński: Marzą wam się brudne, poplamione krwią ruble

W Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech oraz trwających wysłuchań wobec tych dwóch krajów w ramach artykułu 7. traktatu. – Dlaczego w taki dzień, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, chcecie zepsuć nam święto? – pytał europoseł PiS Joachim Brudziński. Przypomniano także, że pomimo przyjęcia ponad 3 milionów uchodźców z Ukrainy, Polska wciąż nie otrzymała unijnej pomocy.

Podczas wtorkowej debaty ludowcy, liberałowie i lewica apelowali do Komisji o podjęcie wobec Polski bardziej zdecydowanych kroków. Konserwatyści krytykowali europejskich urzędników za to, że zorganizowali taką debatę w dniu polskiego święta, w obliczu wojny na Ukrainie i kryzysu migracyjnego.





„Stan rządów prawa w Polsce nadal daje powody do obaw”

Komisarz ds. Sprawiedliwości Didier Reynders mówił, że w oczach Komisji stan rządów prawa w Polsce nadal daje powody do obaw. Polityk wspomniał o pracach parlamentarnych w Polsce nad zmianami w sądownictwie. Jego zdaniem to krok w dobrym kierunku, zaznaczył jednak, że Komisja będzie obserwowała efekty tych prac.– To, co ostatecznie jednak ocenimy, to zakres, w jakim to prawo, jeśli zostanie przyjęte przez parlament, odpowie na wymagania postawione przez Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniach z 14 i 15 lipca ubiegłego roku – powiedział Reynders.– Wyrażam ubolewanie, że dzisiaj nie jestem w stanie uwzględnić żadnych zmian pozytywnych, jeśli chodzi o praworządność w Polsce czy na Węgrzech. Mogę tylko mieć nadzieję, że trwające procedury w ramach art. 7 pozwolą władzom polskim i węgierskim na to, by przemyśleć, jak mogą zareagować na te obawy. (…) Będziemy oczywiście nadal działać, interweniować przy każdej okazji (..). Będziemy kontynuować nasze prace w ramach innych procedur, które wszczęliśmy, aż nastąpi pełna implementacja systemu prawnego w Polsce i na Węgrzech jeżeli chodzi o standardy europejskie, które współdzielimy w całej UE – dodał.

Jeszcze dalej poszedł Jeron Lenaers z grupy europejskich ludowców, który skrytykował Komisję Europejską za… opieszałość w postępowaniach w ramach artykułu 7.





„Konieczne naciski na Polskę i Węgry”

Mocna odpowiedź Brudzińskiego

– Chcemy również dalej naciskać politycznie. KE jest gotowa na przekazywanie do Rady UE wszystkich elementów potrzebnych do dyskusji. (…) Jesteśmy gotowi, żeby wykorzystać wszystkie instrumenty, jakie są do naszej dyspozycji. Jak możemy stworzyć wspólny obszar wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, jeśli nie możemy polegać na bezstronności i niezależności sędziów we wszystkich krajach członkowskich? Dla EPL UE jest przede wszystkim wspólnotą wartości. Demokracja, praworządność to jest to, co nas trzyma – mówił.Przedstawiciele konserwatywnych ugrupowań w Parlamencie Europejskim krytykowali władze europarlamentu za zorganizowanie kolejnej debaty w sprawie Polski – ich zdaniem zarzuty Komisji są nieuzasadnione. Dodatkowo – jak podkreślali – Polska przyjęła ostatnio prawie 3 miliony uchodźców, więc powinna otrzymać od Unii wsparcie, a nie „kolejną groźbę sankcji”.

W ostrych słowach działania niektórych europejskich polityków skrytykował Joachim Brudziński.



– Politycy, którzy mają czelność dzisiaj pouczać dzisiaj polski rząd. Wasz Zielony Ład ma być zasilany ruskim gazem. Wasi przywódcy namawiają wasze firmy, by nie likwidować biznesów w Rosji, bo marzą wam się brudne, poplamione krwią ruble, które wymienicie na euro rzekomo już czyste. Tej plamy na honorze już nie zmyjecie. Historia wam tego nie zapomni. Możecie próbować ganić Polaków, ale to nasz kraj jest dzisiaj na ustawach wolnego świata – mówił europoseł PiS.



– Dziś jest ważny dzień dla Polaków, święto narodowe, ustanowiono je na pamiątkę Konstytucji 3 maja. (…) Chciałbym zapytać Francuzów, jakbyście się czuli, gdyby was 14 lipca ktoś próbował pouczać, prowadził debatę na temat brutalnej reakcji policji na protesty „żółtych kamizelek” i próbował strofować za wasze władze? Dlaczego więc psujecie święto Polaków? Dlaczego próbujecie odebrać nam prawo do bycia dumnymi Europejczykami w dniu naszego najważniejszego narodowego święta? To Konstytucja 3 maja była wzorem dla waszych konstytucji. Dziś o tym zapominacie – dodał.





Artykuł 7. Co to jest?

iar, parlament europejski

Artykuł 7. traktatu o unii uruchamiany jest wtedy, gdy – w ocenie Komisji albo Europarlamentu – istnieje obawa naruszenia podstawowych wartości unijnych w jednym z państw członkowskich. Wobec Polski i Węgier wdrożony został pierwszy, zapobiegawczy etap tego postępowania. Drugi etap zakłada nałożenie sankcji, na przykład odebranie prawa głosu w radzie. Do takiego kroku potrzebna jest jednak jednomyślność państw członkowskich.