Hiszpańskie media chwalą polskie Borsuki

Hiszpański dziennik „El Espanol” opublikował artykuł, w którym chwali pojazd opancerzony Borsuk. Jak stwierdzono, ten wyprodukowany w Polsce bojowy wóz piechoty może być „wszechstronnym środkiem obrony w sytuacji ewentualnej rosyjskiej agresji”.

Gazeta odnotowuje, że polskie siły zbrojne mają już kilka prototypów tego pojazdu „zdolnego do działań zarówno na lądzie, jak i w wodzie”.



Borsuk, jak wskazuje hiszpański dziennik, łatwo dostosowuje się do terenu, a także ma wysokie zdolności ofensywne i defensywne, w tym m.in. wysoką odporność balistyczną. „Wytrzymuje bezpośrednie strzały z broni małokalibrowej i granatników przeciwpancernych, jak też eksplozje improwizowanych ładunków wybuchowych czy min” – napisał „El Espanol”.



Dziennik przypomina, że ten wyprodukowany przez Hutę Stalowa Wola bojowy wóz piechoty jest stosunkowo lekkim pojazdem, ważącym 25 ton w swojej wersji podstawowej, „co sprzyja jego możliwościom w wodzie”.

„El Espanol” twierdzi, że ogłoszona w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę przez władze Polski modernizacja armii będzie przejawiać się włączeniem do arsenału Wojska Polskiego właśnie takich pojazdów jak Borsuk.W Borsuku zmieści się trzyosobowa załoga oraz sześciu żołnierzy desantu w bojowym rynsztunku. Do dyspozycji załogi będą urządzenia komunikacji cyfrowej Fonet i informatyczne systemy zarządzania polem walki a także sensory ostrzegające przed laserowym opromieniowaniem.Borsuk ma mieć zautomatyzowaną bezzałogową wieżę bojową z 30-mm licencyjną armatą Orbital ATK Mk 44S Bushmaster II i karabinem maszynowym kal. 7,62 UKM-2000 C - produkowanym w Polsce. Na jego pokładzie znajdzie się też i podwójna wyrzutnia kierowanych pocisków przeciwpancernych Spike. Będzie wyposażony w obserwacyjne głowice optoelektroniczne i sensory.