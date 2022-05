Lech Kaczyński w 2009 roku: Demokracja nie była zagrożona ani sekundę

Dzień 3 maja 1791 roku był jednak wielkim zwycięstwem tych, których chcieli silnego polskiego państwa – mówił prezydent RP Lech Kaczyński w Warszawie 3 maja 2009 roku, w ostatnią przed jego śmiercią rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W swoim wystąpieniu nawiązał do rządów PiS w latach 2005-2007, kiedy to opozycja mówiła o „zagrożeniu demokracji”, podczas gdy zagrożone były „przywileje tych, którzy działali w imię własnych interesów”.

Lech Kaczyński przypomniał, że dzięki Konstytucji 3 maja „stworzono wiele instytucji, które pozwoliły państwu sprawnie działać, ale konstytucja majowa miała także swoich przeciwników”. – W imię czego oni walczyli? Jak twierdzili, w imię demokracji – mówił podczas trzeciomajowego orędzia.



– W imię demokracji została obalona konstytucja, która – jak mówiłem przed chwilą – była uwieńczeniem dzieła naprawy naszego państwa. Ci, którzy powoływali się na rzekomą demokrację i zagrożenie, nie wahali się odwołać do obcych mocarstw. Można powiedzieć, że to, o czym mówiłem przed chwilą, to historia sprzed 218 lat, a historia się nigdy nie powtarza – kontynuował przemówienie.

Prezydent zaznaczył, że historia „dokładnie nie powtarza się nigdy, to prawda”. – Ale pewne elementy się powtarzają. W Polsce też mówiono o rzekomym zagrożeniu demokracji. Nie tak dawno, w istocie było to zagrożenie przywilejów – niesłusznych przywilejów ludzi, którzy nie działali dla Polski, działali dla siebie – mówił Kaczyński w 2009 roku, nawiązując do ataków na rządy PiS w latach 2005-2007.

Głowa państwa wskazała, że choć ówcześnie warunki były inne, to „nasi rodacy uwierzyli w to, że demokracja jest istotnie zagrożona”. – Nie, nie była. Nie była i mówię to specjalnie dzisiaj. Nie była przez jedną sekundę. Zagrożone natomiast były przywileje tych, którzy – raz jeszcze to powtórzę – działali w imię własnych interesów, a nie w imię interesów Polski – wskazał.

– Czyjeś powodzenie w sensie materialnym czy prestiżowym nie może się przekładać na niezasłużone przywileje – dodał.



Zwrócił on też uwagę, że „konstytucję można zmieniać, naprawiać, ulepszać, ale dzisiaj stoi ona ponad wszystkimi innymi źródłami prawa”. Jak zaznaczył, obowiązującą obecnie czwartą konstytucję Polski należy czytać tak, jak ją napisano.



– Dlaczego ta konstytucja ma takie znaczenie? Bo żyjemy w jednoczącej się Europie. (…) Unia to wspólny sukces jej członków. Przystąpienie do Unii to nasz polski sukces. Ale w tych warunkach rola polskiej konstytucji jest szczególna – to ona jest w Polsce najwyższym prawem – podkreślił Lech Kaczyński.

