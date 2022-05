„Tę godzinę będą wspominać pokolenia”. Boris Johnson przed ukraińskim parlamentem

To jest najlepsza godzina Ukrainy, epicki rozdział w waszej narodowej historii – powiedział we wtorek brytyjski premier Boris Johnson w przemówieniu wygłoszonym do członków ukraińskiego parlamentu. Jego wystąpienie miało bezprecedensowy charakter.

Johnson jest pierwszym zagranicznym przywódcą, który przemawiał do Rady Najwyższej – wprawdzie za pośrednictwem łączy wideo – od czasu, gdy 24 lutego Ukraina została napadnięta przez Rosję.



– To jest najlepsza godzina Ukrainy, która będzie wspominana i opowiadana przez następne pokolenia. Wasze dzieci i wnuki będą mówić, że Ukraińcy nauczyli świat, że brutalna siła agresora nic nie znaczy wobec siły moralnej narodu zdeterminowanego, by być wolnym. Będą mówić, że Ukraińcy swoją wytrwałością i poświęceniem udowodnili, że czołgi i działa nie są w stanie stłumić narodu walczącego o swoją niepodległość i dlatego wierzę, że Ukraina wygra – mówił Johnson, nawiązując do słynnego wojennego przemówienia Winstona Churchilla z czerwca 1940 r.

This is Ukraine’s finest hour, an epic chapter in your national story.



Your children and grandchildren will say that Ukrainians taught the world that the brute force of an aggressor counts for nothing against the moral force of a people determined to be free. pic.twitter.com/kx0IzM5dRS