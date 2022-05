„Mówią, że jesteśmy młodą demokracją. To nieprawda”. Julia Przyłębska o Konstytucji 3 maja [WIDEO]

Ta konstytucja, mimo że obowiązywała bardzo krótko, była punktem odniesienia, pozwoliła przetrwać zabory i dawała narodowi polskiemu nadzieję, że kiedyś zaczniemy funkcjonować jako państwo – mówi w wywiadzie dla TVP Info prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Wskazuje, że choć Konstytucja 3 maja powstała w tak trudnych czasach, to odegrała niezwykle ważną historyczną rolę i do dziś jest dla nas powodem do dumy. – Tym wszystkim, którzy twierdzą, że jesteśmy „młodą demokracją”, że nie mamy tej tradycji, możemy powiedzieć: to nieprawda. Jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który miał pisaną konstytucję – podkreśliła prezes TK.

