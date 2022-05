W czasie pogrzebu usłyszeli pukanie. „Zmarła” chciała wyjść z trumny [WIDEO]

Peruwianka Rosa Isabel Cespedes Callaca, uznana za zmarłą w wyniku wypadku samochodowego, obudziła się podczas własnego pogrzebu. Żałobnicy wpadli w osłupienie, gdy w czasie uroczystości usłyszeli pukanie dobiegające z wnętrza trumny. Gdy odsunięto wieko, rodzina zobaczyła 36-latkę z otwartymi oczami, która próbowała wydostać się z trumny. Krótko po tym zmarła – tym razem naprawdę.

Sytuacja miała miejsce w mieście Lambayeque, tuż u północnego wybrzeża Peru.



W ubiegłym tygodniu doszło do wypadku, w którym śmierć poniósł szwagier „zmarłej” kobiety, a trzech jej siostrzeńców odniosło poważne obrażenia. Domniemana ofiara wypadku jednak przeżyła, choć uszło to uwadze lekarzy, którzy stwierdzili zgon 36-latki.





Szok w czasie pogrzebu

Rosa Callaca tenía 36 años y sufrió un accidente d tránsito en Perú q le provocó la muerte. La defunsión fue dictada el 25 d abril, pero su familia decidió realizar el funeral un día después. Sin embargo, mientras la despedían, ella comenzó a golpear el ataúd y abrió los ojos pic.twitter.com/DRLTkJIeOu — TARANTINI (@TARANTINI09) April 30, 2022

Niespodziewany zwrot akcji

#wieszwiecej Polub nas

źródło: mirror.co.uk, portal tvp.info

Pogrzeb miał miejsce w miniony wtorek.Pospiesznie otwarto trumnę, a w środku zobaczono żywą kobietę, patrzącą na zgromadzonych. – Otworzyła oczy, była spocona. Natychmiast poszedłem do swojego biura i zadzwoniłem na policję – mówi dozorca cmentarza Sagundo Cajo, cytowany przez „Daily Mirror”.Tam dawała już tylko słabe oznaki życia i mimo podłączenia do aparatury podtrzymującej pracę serca Rosa Callaca zmarła kilka godzin później.Jej rodzina domaga się wyjaśnień od lekarzy, którzy wcześniej uznali ją za zmarłą. Pojawiają się sugestie, że 36-latka po wypadku mogła zapaść w śpiączkę – choć i to nie powinno usprawiedliwiać tragicznego błędu medyków. Śledztwo w tej sprawie wszczęła już policja.