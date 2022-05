Tego nikt się nie spodziewał. Rosjanie atakują szefa MSZ Izraela

Rosja zarzuciła izraelskiemu ministrowi spraw zagranicznych, że formułuje antyhistoryczne tezy. „To wyjaśnia kurs obecnego rządu Izraela na poparcie neonazistowskiego reżimu w Kijowie” – napisano na profilu MSZ Rosji w mediach społecznościowych. Podtrzymano tym samym propagandę uderzającą w demokratyczny ukraiński rząd.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zarzucił Żydom antysemityzm.



Powiedział też: „To, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miałby być Żydem, nie ma żadnego znaczenia. Według mnie także Hitler miał żydowskie pochodzenie”.



Izrael zażądał od Rosji przeprosin, a w kraju pojawiło się wiele ostrych komentarzy pod adresem Rosji. Wcześniej Izrael długo zwlekał z potępieniem rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Co więcej, to w Tel Awiwie miało znaleźć swoje miejsce wielu oligarchów, na których świat zachodni zaczął nakładać ostre sankcje.

źródło: Portal tvp.info

Teraz na profilu MSZ Rosji na Twitterze napisano:które w dużej mierze wyjaśniają kurs obecnego rządu Izraela na poparcie neonazistowskiego reżimu w Kijowie”.Zobacz także -> Szokujące kulisy umowy Tuska z Putinem. „Prezes miał 2 minuty na podpisanie 40-letniej umowy!” Rosjanie znów powielili absurdalną tezę, na której budowali swoją propagandę, że „Ukraińcy to neonaziści”.