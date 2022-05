Tragiczna śmierć polskiego turysty w słowackich Tatrach

39-letni Polak, który po zdobyciu Łomnicy w słowackich Tatrach odłączył się od grupy i postanowił samodzielnie zejść na dół, poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Ratownicy Horskiej Zachrannej Służby (HZS) informują, że mężczyzna zmarł na miejscu. Co z jego towarzyszami?

Na szczyt Łomnicy można dostać się tylko drogami wspinaczkowymi lub wjechać kolejką. Nie prowadzą tam żadne znakowane szlaki turystyczne.





Leżał bez ruchu

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, PAP

Jak informują ratownicy HZS, 39-latek z grupą Polaków wspiął się na. W drogę powrotną. Mężczyzna natomiast zdecydował się na samotne zejście.„Po kilku metrach poślizgnął się i zjechał po śniegu. Zobaczyli go leżącego bez ruchu na Łomnickiej Przełęczy” – relacjonuje ZHS. Na dołączonym zdjęciu zaznaczono trasę upadku polskiego turysty.Wezwani na pomoc ratownicy dotarli do poszkodowanego na pokładzie śmigłowca.. Jego ciało zostało przetransportowane do Starego Smokowca.