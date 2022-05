Szydło nie wytrzymała: Kłamliwa gadanina grupki radykałów

Na wniosek partii, do których należą europosłowie PO i Lewicy, znów ma miejsce debata Parlamentu Europejskiego o sytuacji w naszym kraju. „Debata w PE przeciwko Polsce w dniu polskiego święta narodowego to kolejny poziom obłudy i hańby” – skomentowała na Twitterze europosłanka PiS Beata Szydło.

W poniedziałek, 2 maja, rozpoczęła się czterodniowa sesja Parlamentu Europejskiego. W głównej mierze będzie ona poświęcona trwającej wojnie na Ukrainie. Jednak wśród jej elementów znajdą się również debaty o Polsce.



Jak oceniła Beata Szydło, debata przeciwko Polsce w dniu polskiego święta narodowego to „kolejny poziom obłudy i hańby niektórych europosłów”.



„Po co to robicie, szczególnie, gdy u polskich granic trwa wojna?” – zapytała.



„Przecież dobrze wiecie, że to będzie taka sama jak zwykle kłamliwa gadanina grupki radykałów” – skomentowała Beata Szydło.

Debata w PE przeciwko Polsce w dniu polskiego święta narodowego to kolejny poziom obłudy i hańby niektórych europosłów. Po co to robicie, szczególnie, gdy u polskich granic trwa wojna? Przecież dobrze wiecie, że to będzie taka sama jak zwykle kłamliwa gadanina grupki radykałów. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) May 3, 2022

#Minęła8 | 💬@JSaryuszWolski: Trwające lata "grillowanie" Polski sprawia, że za pewnik wszyscy przyjmują, że w Polsce nie ma demokracji i jest naruszania praworządność. Wizerunek kraju niepraworządnego nie tylko szkodzi politycznie i ekonomicznie, ale też narusza bezpieczeństwo. pic.twitter.com/B3IzbixBlb — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 3, 2022

W #Strasburg w dniu tak ważnego dla wszystkich Polaków święta #3Maja, przygotowuję się do wystąpienia. Dziś o godz. 13, podczas debaty (inspirowanej przez współczesną #Targowice) #PE po raz kolejny będzie debatował o praworządności w Polsce. #Putinsięcieszy🤷‍♂️ pic.twitter.com/qJQI5hYBf2 — Joachim Brudziński 🇵🇱 (@jbrudzinski) May 3, 2022

– Trwające lata „grillowanie” Polski sprawia, że za pewnik wszyscy przyjmują, że w Polsce nie ma demokracji i jest naruszania praworządność. Wizerunek kraju niepraworządnego nie tylko szkodzi politycznie i ekonomicznie, ale też narusza bezpieczeństwo – powiedział w rozmowie z TVP Info Jacek Saryusz-Wolski.„Dziś o godz. 13, podczas debaty (inspirowanej przez współczesną Targowicę) PE po raz kolejny będzie debatował o praworządności w Polsce” – napisał z kolei europoseł Joachim Brudziński.