Putin to zbrodniarz? Poseł Konfederacji zaczął kluczyć [WIDEO]

Poseł Grzegorz Braun z Konfederacji znany jest z prorosyjskich wypowiedzi. Teraz polityk został zapytany, czy Władimir Putin to zbrodniarz wojenny. – Ja nie spieszę się z etykietowaniem – stwierdził.

Gdy poseł Konfederacji Grzegorz Braun sprzeciwiał się obostrzeniom związanym z epidemią koronawirusa, nazywał ministra zdrowia „naczelnym zbrodniarzem Rzeczypospolitej”.



Teraz został zapytany, czy za zbrodniarza uważa Władimira Putina, którego żołnierze mordują cywilów na Ukrainie, gwałcą kobiety i kradną zapasy żywności.



– Ja nie spieszę się z etykietowaniem, z używaniem epitetów – powiedział. Polityk ocenił, że robi to w interesie publicznym, bo prezydent Ukrainy nie wykluczył, że aby osiągnąć pokój, spotka się z Władimirem Putinem.



– Jeśli my tutaj w Polsce ogłosimy wszystkich dookoła zbrodniarzami wojennymi i będziemy co dzień, trzy razy dziennie przed jedzeniem powtarzali kto jest mordercą, to może utrudnimy panu Zełenskiemu prowadzenie jego negocjacji – powiedział polityk Konfederacji i zaproponował, aby być „mniej wyrywnym” w oskarżaniu Władimira Putina.

Czy pana zdaniem Władimir Putin jest mordercą?

Emmanuel Macron: nie użyłbym takiego określenia.

A nie czekaj... pic.twitter.com/UR7GH4yPyG — Paweł Kukowski 🇵🇱 🇺🇦 🇱🇹 (@PawelKuki) April 26, 2022