Wypadek w Gdańsku. 62-latek musiał skakać z dachu auta na brzeg rzeki [GALERIA I WIDEO]

Samochód osobowy wpadł do kanału Raduni i płynął w stronę Gdańska. Kierowcy udało się wydostać z pojazdu. 62-latek musiał skakać z dachu auta na brzeg rzeki.

– Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 15:00 na wysokości Traktu św. Wojciecha 435 w Gdańsku – przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Płusa.



– Auto wpadło do wody w kanale Raduni i płynęło w stronę Gdańska. Na miejscu było pięć zastępów straży pożarnej. – dodał Płusa. 62-letni mężczyzna miał nie dostosować prędkości do warunków na drodze i stracił panowanie nad pojazdem.



Był trzeźwy i posiadał uprawnienia. Został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. złotych.