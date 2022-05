Grupa Chińczyków próbowała nielegalnie dostać się do Polski

48 migrantów próbowało w poniedziałek nielegalnie dostać się do Polski z terytorium Białorusi. Byli wśród nich obywatele Chin, Iranu i Jemenu. Doszło też do dwóch prób siłowego forsowania granicy.

Straż Graniczna podała, że próby siłowego przekroczenia granicy miały miejsce na terenie działania placówek SG Dubicze Cerkiewne oraz Czeremcha.



W poniedziałek granicę na terenie placówki z Dubiczach chciały przekroczyć 23 osoby, a we wtorek, na terenie placówki SG w Czeremsze - siedem osób.



„Służby białoruskie i cudzoziemcy rzucali kamieniami w patrole polskie” – podała we wtorek na Twitterze Straż Graniczna.



Od 2 marca do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje czasowy zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Zakaz jest wprowadzony rozporządzeniem MSWiA. Taki zakaz obowiązywał także wcześniej od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022r. Od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.



W rozporządzeniu MSWIA podano, że zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy, a incydenty w bezpośredniej bliskości granicy mogą być wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.



Wzdłuż granicy trwa budowa zapory.

W dn.02.05 na terytorium���� próbowało nielegalnie przedostać się z����48 cudzoziemców- m. in.ob. Jemenu,Iranu i Chin.

Były dwie próby siłowego przekroczenia granicy, wczoraj #PSGDubiczeCerkiewne 23 os i dziś #PSGCzeremcha 7 os. Służby����i cudzoziemcy rzucali kamieniami w patrole����. pic.twitter.com/5JaroPUlW7 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 3, 2022

W dn.01.05 na terytorium���� próbowało nielegalnie przedostać się z 71 cudzoziemców- m. in.ob. Somalii,Indii.



Na odcinku #PSGBiałowieża były dwie próby siłowego przekroczenia granicy -rano grupa 30 os.,w nocy-18 os. W patrole ����rzucano kamieniami,petardami i oślepiano laserami. pic.twitter.com/YuKmIAQ0Nk — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 2, 2022

