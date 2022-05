Dwa scenariusze zakończenia wojny. Moskwa przyzna się do „chorego dyktatora”?

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego wskazuje na dwa możliwe – zdaniem Kijowa – scenariusze zakończenia wojny. Pierwszy to rozpad Federacji Rosyjskiej; drugi: zmiana władz na Kremlu – ocenia Kyryło Budanow, cytowany przez agencję Ukrinform.

– Pierwsza opcja to rozpad Rosji na trzy lub więcej części. Druga to względne zachowanie integralności terytorialnej Rosji przy zmianie władz tego kraju – powiedział Budanow.





„Większość rosyjskich przywódców zdaje sobie sprawę”

Według niego, w przypadku drugiego rozwiązania– To są dwa wyjścia. Większość rosyjskich przywódców wojskowo-politycznych zdaje sobie z tego sprawę. I dlatego jest tak wiele prób dialogu ze światem zachodnim, pomimo oficjalnej retoryki, którą wszyscy tam stosują. Ale ta nieoficjalna jest zupełnie inna: boją się utraty bogactwa i rozumieją, że to wszystko bardzo szybko się dla nich może skończyć – powiedział Budanow.Szef ukraińskiego wywiadu wyraził przekonanie, że Ukraina wygra wojnę, zaznaczając, że „pozostawienie Putinowi drogi odwrotu jest jedną ze strategii, ale jest to prawie nierealne”.– Jest zbrodniarzem wojennym w oczach całego świata. To jest jego koniec, wpędził się w ślepy zaułek – podsumował Budanow.