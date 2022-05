Tego w historii UE nie było. Bruksela uruchomi art. 7 przeciwko Niemcom i Francji?

Parlament Europejski znów debatuje o sytuacji w Polsce i rzekomym łamaniu praworządności. Zapytany o tę sprawę w TVP Info europoseł Jacek Saryusz-Wolski (PiS) stwierdził, że „należy zwrócić miecz skierowany w Polskę przeciwko sprawcom”. – Dlatego składam do Komisji Europejskiej interpelację o oskarżenie Niemiec i Francji za pogwałcenie praworządności poprzez naruszenie embarga na dostawy broni do Rosji – zaznaczył.

W poniedziałek 2 maja rozpoczęła się czterodniowa sesja Parlamentu Europejskiego. W głównej mierze będzie ona poświęcona trwającej wojnie na Ukrainie. Jednak wśród jej elementów znajdą się również debaty o Polsce.



Gdy w naszym kraju będą trwały uroczyste państwowe obchody święta Konstytucji 3 maja, dzięki zabiegom polityków Platformy Obywatelskiej i Lewicy Bruksela znów uderzy w Polskę.



– Artykuł 7 powinien być dawno przegłosowany i zdjęty z porządku, a jest wykorzystywany, aby stawiać pod pręgierzem takie kraje jak Polska. Ponieważ koniec końców jest nieskuteczny, bo kraje nie są w stanie tego przegłosować, skonstruowano dwie protezy – wyjaśnił w rozmowie z TVP Info Jacek Saryusz-Wolski.





Bezpodstawne ataki na Polskę

Wieloletni europoseł powiedział, że pierwsza z „protez” to rozporządzenie o praworządności, któreDrugie to napuszczenie działającego w oparciu o motywy ideologiczne i polityczneZdaniem polityka Trybunał już nieraz łamał traktaty, by „odsądzać Polskę od czci i wiary, wydając skandaliczne wyroki jak ws. Turowa”.

– Tego się nie zrozumie na gruncie prawnym, to jest atak polityczny i wojna zastępcza – podkreślił. Dodał, że stoją za tym potężne siły, którym Polska przeszkadza, bo nie godzi się na super-państwo oraz „nie godziła się na sojusz Europy z Euro-Azją putinowską”.





Odpowiedzą za dozbrajanie Putina?

Portal tvp.info

Polityk ocenił, że najlepszą obroną jest atak. –Ja wiem, że mamy małe szanse, ale składam do Komisji Europejskiej (wniosek) o oskarżenie Niemiec i Francji za pogwałcenie praworządności poprzez naruszenie embarga na dostawy broni do Rosji – powiedział.Zobacz także -> Francja handlowała z Rosją mimo embarga. „Czekam na międzynarodowe śledztwo” – Jednocześnie wnioskuję, aby KE zbadała,co by stanowiło również o tym, że nie tylko można zastosować przeciwko Niemcom i Francji artykuł 7, ale również to sławne rozporządzenie o praworządności. Chcę zwrócić miecz w nas skierowany przeciwko sprawcom – zaznaczył europoseł PiS.