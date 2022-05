Kanclerz Niemiec nie chce jechać do Kijowa. Podał powód

Szef niemieckiego rządu Olaf Scholz stwierdził, że nie decyduje się na podróż do Kijowa, bo wcześniej władze Ukrainy zablokowały przyjazd prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Jak informowały media, wizyta głowy państwa nie była mile widziana, bo polityk latami współpracował z Rosją, przekonywał do bliskich relacji z Kremlem oraz był gorącym zwolennikiem budowy gazociągów, w tym Nord Stream 2.

W wywiadzie dla ZDF Olaf Scholz znów musiał bronić swoich decyzji ws. Ukrainy. Od tygodni kanclerz jest ostro krytykowany, za zbyt pobłażliwe stanowisko wobec Rosji.



Jak zaznaczył polityk, wiele jego działań wymagało czasu, bo musiał je konsultować z sojusznikami. Stwierdził, iż będzie dalej działał na rzecz zapobiegania eskalacji wojny na Ukrainie, ale nie planuje w najbliższym czasie wyjazdu do Kijowa.



Jako powód podał sytuację z połowy kwietnia, gdy ukraiński rząd zablokował przyjazd prezydenta Niemiec.



Kijów nie potwierdził, że taka sytuacja miała miejsce. Niemiecki dziennik „Bild” pisał jednak, że Frank-Walter Steinmeier planował wizytę na Ukrainie, ale prezydent Wołodymyr Zełenski nie chciał się z nim spotkać.

