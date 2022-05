Panika na giełdzie przez „gruby palec” tradera. Bank przyznaje się do błędu

Załamanie na skandynawskich rynkach, z jakim mieliśmy do czynienia w poniedziałek, spowodowało gwałtowny spadek europejskich akcji. Już wówczas wskazywano, że panikę na giełdzie wywołała prawdopodobnie pojedyncza transakcja. Doniesienia potwierdza bankowy gigant Citigroup, przyznając się do błędu jednego z własnych traderów, który wywołał tzw. flash crash.

„Flash crash” (krach, gwałtowne wahania notowań) to szybki spadek cen jednego lub kilku aktywów, często spowodowany błędem w transakcjach. Błędy zresztą, mimo wprowadzanych zabezpieczeń i zmian prawnych, nie są nadal rzadkością na giełdach.





Szwedzki indeks w kilka minut stracił miliardy

„Gruby palec” namieszał nie raz

Dobrze widać było to w poniedziałek, gdy przed godz. 8 rano wstrzymano handel na kilku rynkach po tym, jak pikowały w dół główne indeksy, głównie krajów nordyckich. Krótkotrwałe spadki zanotowały także wskaźniki innych giełd europejskich.W dodatku krach mógł być bardziej zauważalny, bo wywołano go w dniu, gdy obroty były szczególnie ograniczone ze względu na święta państwowe na całym świecie – zauważa BBC. Szwedzki indeks akcji Stockholm OMX30 był jednym z najbardziej dotkniętych zawirowaniami, w pewnym momencie notując spadek o 8 proc. Choć większość strat odrobił, dzień zakończył blisko dwuprocentowym spadkiem.Wszystko wskazuje na to, że zamieszanie wywołał błąd jednego z pracowników nowojorskiego banku. „Dziś rano jeden z naszych traderów popełnił błąd przy wprowadzaniu transakcji. W ciągu kilku minut zidentyfikowaliśmy ten błąd i poprawiliśmy go” – przekazał późnym wieczorem w oświadczeniu Citigroup.Podobne błędy transakcyjne i powodowane przez nie „flash crashe” są często kosztowne – wskazuje BBC. Jednym z przykładów jest krach na giełdzie w Singapurze w październiku 2013 r., gdy niektóre akcje straciły nawet 87 proc. Wartości.Także na warszawskim parkiecie mieliśmy już do czynienia z „efektem tzw. grubego palca”. W 2016 roku błąd przy wpisywaniu przez maklera zlecenia na akcje LPP spowodował nagły spadek o ponad 10 proc., by za chwilę wyjść na plus.