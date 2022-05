Premier: Przedsiębiorcy potrzebują rąk i głów do pracy

Praca Ukraińców może być wielką wartością dodaną w gospodarce; nieprawdą jest, że Ukraińcy mają lepszy dostęp do wielu usług publicznych, czy to w zakresie edukacji, czy służby zdrowia, czy rynku pracy, niż Polacy – mówi premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z tygodnikiem „Gazeta Polska”.

Całość wywiadu ukaże się w najnowszym numerze tygodnika „Gazeta Polska”, który pojawi się w sprzedaży w środę. Fragmenty rozmowy z szefem rządu zostały opublikowane we wtorek.



Szef rząd wyliczył, że mamy w tej chwili w Polsce nawet ponad 2.5 miliona uchodźców, w 90 proc. to kobiety i dzieci, część z nich to osoby starsze. Razem z Ukraińcami, którzy wcześniej pracowali u nas, to ponad 3,5 miliona.



W tym kontekście premier ostrzegł przed fake newsami, dotyczącymi uchodźców, rozpowszechnianymi przez rosyjską piątą kolumnę. – Warto mieć na uwadze, że ci Ukraińcy także pracują dla Polski. Bo przecież są u nas ugrupowania, także po stronie prawicowej, które starają się zniechęcić Polaków do tego patriotycznego, obywatelskiego wysiłku, z którym mamy do czynienia – powiedział.





Wskazał, że są „to ludzie, którzy prowadzą często wojnę informacyjną, produkują fake newsy, tak jakby działali na zlecenie Putina”. – Np. nieprawdą jest, że Ukraińcy mają lepszy dostęp do wielu usług publicznych, czy to w zakresie edukacji, czy służby zdrowia, czy rynku pracy, niż Polacy – podkreślił szef rządu.





Najniższy poziom bezrobocia

Zauważył również, że polska gospodarka potrzebuje w tej chwili rąk do pracy. – Chciałbym zwrócić uwagę, że dziś mamy najniższy poziom bezrobocia w historii III RP – powiedział premier.– Gdy spotykam się z przedsiębiorcami, to pierwsze zdanie w tych rozmowach brzmi:– podkreślił Morawiecki.

Nie ma pracowników na budowach

źródło: pap

– Dzisiaj na polskich budowach, ze względu na to, że wielu ukraińskich mężczyzn wyjechało na wojnę, spełniając swój wielki, patriotyczny obowiązek wobec suwerennej Ukrainy, zaczyna brakować pracowników – zauważył szef rządu.– Ale najważniejsze: pamiętajmy, że obrona Ukrainy , to także obrona Polski – przekonywał. – Na tamtych szańcach, Ukraińcy walczą za nas. Jesteśmy im winni wdzięczność. Dlatego cieszę się, że niemal wszyscy Polacy przyjęli potrzebujących wsparcia uchodźców wojennych z otwartymi sercami zgodnie z zasadą: gość w dom, Bóg w dom – powiedział premier.