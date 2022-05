Trzaskowski kłamał? Rzecznik PSP: Wprowadza opinię publiczną w błąd

Finał Pucharu Polski zakończył się skandalem, bo przez decyzję Rafała Trzaskowskiego, tysiące kibiców nie weszło na Stadion Narodowy. Prezydent Warszawy napisał natychmiast, że odpowiedzialność za tę sytuację ponosi straż pożarna. „Szanowny panie prezydencie Rafale Trzaskowski, uprzejmie proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd” – zaapelował Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabronił kibicom Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa wnoszenia na Stadion Narodowy klubowych flag większych niż 2m x 1,5m. Oznaczało to także zakaz prezentowania tzw. sektorówek. Fani, którzy mimo decyzji polityka PO przyjechali do stolicy z takimi barwami, nie zostali wpuszczenia na stadion.



Na obiekcie przez całe spotkanie słychać było wyzwiska pod adresem polityka Platformy Obywatelskiej.



„Zakaz wnoszenia flag i banerów większych niż 2x1.5 m na mecz o Puchar Polski na Stadionie Narodowym to była decyzja Państwowej Straży Pożarnej” – skomentował na Twitterze całe zamieszanie Rafał Trzaskowski.



Jak zaznaczył, takie samo zezwolenie wydane było w 2019 roku. „Wyjaśnienia w gronie PZPN, KG PSP i MSWiA" – dodał.

Ten wpis polityka PO wywołał reakcję rzecznika komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

„Szanowny panie prezydencie Rafale Trzaskowski, uprzejmie proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Państwowa Straż Pożarna wydała pozytywną opinię dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego meczu Lech Poznań - Raków Częstochowa, w której »nie zaleca się wnoszenia flag i banerów większych niż 2x1,5m«” – napisał rzecznik.



Zaznaczył, że decyzję o pozwoleniu na organizację imprezy masowej na Stadionie Narodowym wydaje prezydent m. st. Warszawy, a nie straż pożarna.



„Natomiast bezpieczeństwo uczestników finału Pucharu Polski zapewnia organizator, czyli PZPN” – dodał.



Wpis rzecznika potwierdził więc to, co wcześniej sugerowało w sieci wielu oburzonych kibiców. Jak zaznaczali, PSP mogło wydać opinię, ale ostateczna decyzja o restrykcjach wobec kibiców zapadła w gabinetach Rafała Trzaskowskiego.

Uprzejmie przypominam, że decyzję o pozwoleniu na organizację imprezy masowej na @PGENarodowy wydaje Prezydent m. st. Warszawy. Natomiast bezpieczeństwo uczestników finału Pucharu Polski #LPORCZ zapewnia organizator @pzpn_pl @PZPNPuchar @Czarek_Kulesza — Karol Kierzkowski (@Kierzkowski_PSP) May 2, 2022