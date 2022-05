Rzeźnicy z Buczy. Oficjalnie: pierwszy podejrzany dowódca to Siergiej Kołocej

Od ujawnienia makabrycznych morderstw dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy w podkijowskiej Buczy minął już ponad miesiąc. Jak informuje prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa, udało się ustalić pierwszego podejrzanego o zbrodnie: to dowódca oddziału rosyjskiej Gwardii Narodowej Siergiej Kołocej.

Informację Wenediktowa przekazała w poniedziałek w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia podejrzanego Rosjanina.



Jak wyjaśniła, prokuratorzy i policja ustalili, że to właśnie on zabił 18 marca czterech nieuzbrojonych mężczyzn w Buczy. 29 marca miał się znęcać nad jeszcze jednym mężczyzną, próbując zmusić go do przyznania się do działalności przeciwko armii rosyjskiej.





„Kazali wąchać zwłoki”

źródło: PAP, portal tvp.info

„Zabrał tego mieszkańca, który miał poglądy proukraińskie, do piwnicy, gdzie bił go rękami i kolbą karabinu. Mężczyznę wywieziono na miejsce kaźni, gdzie, imitując egzekucję, strzelano mu koło ucha” – napisała prokurator. Mężczyźnie kazano również wąchać zwłoki.Wenediktowa opublikowała zdjęcia zastrzelonych mieszkańców Buczy, leżących na ziemi ze związanymi rękami, a także„Jego podarunek z Ukrainy (wysłany) do Uljanowska to klapa bagażnika” – napisała prokurator.