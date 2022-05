Majówka to nieformalny początek sezonu na grillowanie, jeden z naszych sportów narodowych. TVP3 Gorzów zwraca uwagę, że przepisy nie określają tej czynności, co oznacza, że teoretycznie można grillować na balkonie, choć komendant gorzowskiej straży miejskiej odradza takie rozwiązanie. Najważniejszym składnikiem grillowania jest bowiem rozsądek, a dopiero dalej to, co wrzucamy na ruszt. Najczęściej są to karkówka lub kiełbasa.

