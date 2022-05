Ostatni dzień majówki ciepły, ale możliwe burze [PROGNOZA]

Wtorek będzie na ogół pogodny, jednak w ciągu dnia można spodziewać się przelotnego deszczu w całym kraju – przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW-PIB.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek nad Polską obecna będzie płytka zatoka niżowa, a od północy pojawi się chłodny front atmosferyczny.



– Na ogół będzie pogodnie, ale w ciągu dnia przewidujemy rozwój chmur kłębiastych, aż do przelotnych opadów deszczu, które mogą wystąpić w całym kraju. Na południu możliwe są burze, w czasie których porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/godz. – ostrzegała Tomczuk.



– Burze są prognozowane od południowej części Dolnego Śląska, przez województwo opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, po południową część lubelskiego. Największe wystąpienie burz istnieje w rejonach podgórskich od Sudetów po Karpaty – oceniła synoptyk.

źródło: PAP, IAR

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 9-12 stopni Celsjusza nad morzem, 13-14 stopni na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie, w centrum 18 stopni, do 21 na południu. Wiatr pozaprzeważnie słaby i umiarkowany.W środę pogoda będzie podobna do wtorkowej. Na południu Polski także spodziewane są burze.