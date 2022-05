Historyczny wyczyn O'Sullivana. „Niesamowite osiągnięcie”

Anglik Ronnie O'Sullivan wieku 46 lat został najstarszym graczem, który triumfował w mistrzostwach świata w snookerze. Przy okazji wyrównał rekord siedmiu zdobytych tytułów, należący do Szkota Stephena Hendry'ego.

W finale turnieju w Crucible Theatre w angielskim Sheffield reprezentant gospodarzy pokonał swojego rodaka Judda Trumpa 18-13.



– Starałem się być tak zrelaksowany jak tylko mogłem, ale to prawdopodobnie najlepszy wynik, jaki osiągnąłem przeciwko komuś takiemu jak Judd. Nigdy nie grałem dobrze, po prostu próbowałem cieszyć się moją grą – powiedział O'Sullivan w wywiadzie dla BBC TV.



Trump pogratulował O'Sullivanowi, mówiąc, że jest „najlepszym graczem wszech czasów”. – To była przyjemność dzielić z nim stół. To niesamowite osiągnięcie – przyznał drugi z finalistów.

