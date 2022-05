Co szykuje Putin? Ambasador USA przy OBWE: Mamy doniesienia [WIDEO]

Mamy doniesienia, że Rosja planuje anektowanie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych oraz przeprowadzenie referendum na temat utworzenia „Chersońskiej Republiki Ludowej” – powiedział ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter. Na pytanie PAP dodał, że nie wiadomo, czy Rosja będzie w stanie te plany zrealizować.

– Tak jak wcześniej Rosja stworzyła quasi-państewka Ługańską Republikę Ludową i Doniecką Republikę Ludową, uważamy, że teraz rosyjskie władze będą starały się zorganizować „Chersońską Republikę Ludową” – oświadczył Carpenter podczas briefingu prasowego w Departamencie Stanu, powołując się na „wiarygodne doniesienia”.



Dodał, że z informacji władz USA wynika, że Rosja dodatkowo planuje aneksję DRL i ŁRL.





Odpowiedź USA

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Pytany przez PAP o szczegóły planów Rosji i planowanej odpowiedzi USA, Carpenter odmówił podania źródła tych informacji, lecz stwierdził, że może się to wydarzyć do połowy maja. Jednocześnie zaznaczył, że nie wie, czy Rosja będzie w stanie zrealizować swoje plany.Carpenter stwierdził, że plany Rosji są jej odpowiedzią na niepowodzenie pierwotnego planu inwazji, który zakładał obalenie władzi ustanowienie marionetkowego rządu. Ocenił, że zamiast tego Kreml stara się teraz zainstalować władze marionetkowe na okupowanych przez wojska rosyjskie terytoriach. Ambasador podkreślił, że świadczą o tymDyplomata odniósł się też do doniesień na temat tak zwanych obozów filtracyjnych prowadzonych przez Rosję, których celem jest deportacja ludności z okupowanych terenów oraz eliminacja osób o sympatiach proukraińskich. Stwierdził, że według informacji władz USA Rosja prowadzi cztery takie obozy wokółw obwodzie donieckim.