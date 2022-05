„Aberracja”. Premier Włoch o słowach szefa MSZ Rosji

Premier Włoch Mario Draghi nazwał „aberracją" słowa szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, który w wywiadzie dla włoskiej telewizji odnosząc się do rzekomej „denazyfikacji” Ukrainy przez Rosję mówił: „To, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miałby być Żydem, nie ma żadnego znaczenia. Według mnie także Hitler miał żydowskie pochodzenie”. Zarzucił też Żydom antysemityzm.

Na konferencji prasowej w Rzymie Draghi poproszony o komentarz do wywiadu dla stacji Rete 4, który wywołał we Włoszech konsternację, odparł: „Przede wszystkim mówimy o kraju, w którym jest wolność opinii, a minister Ławrow jest z kraju, w którym jej nie ma”.



– We Włoszech jest wolność wyrażania opinii, także wtedy, kiedy są one jawnie fałszywe i aberracyjne. To, co powiedział Ławrow to aberracja. A to, co odnosiło się do Hitlera jest naprawdę obrzydliwe – oświadczył szef włoskiego rządu.



Draghi skrytykował zaproszenie Ławrowa mówiąc, że nie był to wywiad, „ale w rzeczywistości wiec”.



– Należy zastanowić się, czy do przyjęcia jest zapraszanie kogoś, kto prosi o wywiad bez żadnej dyskusji. To nie jest nic godnego pochwały z profesjonalnego punktu widzenia – zaznaczył włoski premier.

źródło: pap

– Uwagi ministra spraw zagranicznych Ławrowa prezentują zarówno niewybaczalne, jak i skandaliczne stanowisko i ukazują okropną historyczną pomyłkę. Żydzi nie mordowali samych siebie w Holokauście. Oskarżanie samych Żydów o antysemityzm to najniższy poziom rasizmu – skomentował minister spraw zagranicznych Izrael Jair Lapid.„Haniebne uwagi (Ławrowa) są obraźliwe dla prezydenta Ukrainy, Ukrainy, Izraela i Żydów. W szerszym kontekście pokazują, że Rosja jest pełna nienawiści wobec innych narodów” – napisał naszef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.Wypowiedzi Ławrowa udowadniają, ze „rosyjska propaganda wojenna nie zatrzymuje się przed niczym” , to także „policzek wymierzony wszystkim Żydom w Niemczech” – oceniła minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser.Do słów Ławrowa odniósł się także premier Kanady Justin Trudeau. –Wypowiedzi rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa sugerujące, że Adolf Hitler miał żydowskie korzenie są niedorzeczne i nieakceptowalne – skomentował.