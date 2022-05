Kolejny rosyjski biznesmen powiązany z Gazpromem nie żyje

Andriej Krukowski miał bogate doświadczenie alpinistyczne, a jak podają rosyjskie media, zginął na prostym szlaku turystycznym. Miał 37 lat.

Papież Franciszek czasowo zawiesza działalność Na dziesięć dni zawieszona została działalność papieska Ojca Świętego Franciszka. Na razie lekarze wykluczają operację, ale papież rozpoczął... zobacz więcej

Odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę, a w Moskwie rozpętały się spory ekonomiczne, polityczne i wojskowe, dochodzi tam do wielu zaskakujących zgonów.



Lokalne media piszą zazwyczaj o „samobójstwach”. Tym razem miał to być „nieszczęśliwy wypadek”.



Zobacz także -> Tajemnicza śmierć w Rosji. Nie żyje były wiceprezes Gazprombanku i jego rodzina



Andriej Krukowski był dyrektorem generalnym należącego do Gazpromu kurortu „Krasnaja Polana”.



Mężczyzna miał umrzeć na terytorium Krasnodaru „w wyniku upadku na szlaku górskim do Twierdzy Achipsyńskiej” – poinformowała rosyjska agencja informacyjna TASS.



Zobacz także -> Wiceprezes Gazprombanku uciekł z Rosji. Wstąpił do ukraińskiego wojska i mówi o Putinie



Krukowski posiadał wieloletnie doświadczenie chodzenia po najwyższych szczytach świata. „Kochał góry i odnalazł w nich pokój” – napisała agencja.