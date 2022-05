Kanclerz Scholz: Rosja musi wycofać się z terytorium Ukrainy

W trwającej wojnie „Rosja nie może wygrać, a Ukraina nie może przegrać” – powiedział w poniedziałek wieczorem w programie telewizji ZDF kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zapowiedział jednocześnie, że „armia ukraińska będzie nadal wspierana”.

Raport: Wojna na Ukrainie



Szef rządu podkreślił, że pomoc finansowa i wojskowa udzielona przez Niemcy i inne kraje przyczyniła się do tego, że „armia ukraińska, która naprawdę działa bardzo skutecznie, jest w stanie tak długo stawić czoła tak silnemu przeciwnikowi”. Zapowiedział także, że działania te będzie kontynuowane.



– Celem musi być to, by Ukraina mogła żyć w pokoju i wolności. Naszym celem jest natychmiastowe zaprzestanie walk, zakończenie wojny przez Rosję i wycofanie jej żołnierzy z Ukrainy – powiedział Olaf Scholz.

#wieszwiecej Polub nas

Kanclerz wyraźnie zaznaczył, że „Rosja nie może wygrać, a Ukraina nie może przegrać” i dodał, że nie może być mowy o pokoju narzuconym przez prezydenta Rosji Władimira Putina. – Rosja musi wycofać się z terytorium Ukrainy – mówił Scholz, podkreślając, że aneksja przez Rosję Półwyspu Krymskiego w 2014 roku również stanowiła naruszenie prawa międzynarodowego.



Scholz odpierał zarzuty o zbytnią chwiejność w polityce Niemiec wobec Ukrainy. –Zawsze podejmowałem decyzje szybko, w porozumieniu z sojusznikami. Ale mój kurs jest też taki, że musimy działać rozważnie i z jasnym umysłem – powiedział kanclerz.