„U nas w pułku został tylko jeden czołg. Zepsuliśmy go, żeby rano nie jechać”

Kolejne rozmowy rosyjskich żołnierzy przechwycone przez ukraińskie służby dowodzą, że najeźdźcy coraz częściej sabotują swój sprzęt, aby uniknąć walki. Jeden z czołgistów powiedział ojcu, że razem z kolegami zepsuli jedyny czołg, jaki został w ich pułku.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała kolejną przechwyconą rozmowę najeźdźców. Wynika z niej jednoznacznie, że rosyjscy żołnierze sami uszkadzają swoje maszyny, byleby tylko uniknąć wyruszenia do walki. Jednocześnie potwierdzają, że okupanci ponoszą ogromne straty w ciężkim sprzęcie i ludziach.



Tym razem nagrano prawdopodobnie czołgistę, który opowiadał ojcu o tym, co się dzieje na froncie. Żołnierz stwierdził, że u niego w pułku „został tylko jeden czołg z dziesięciu”, którymi dysponowali od początku wojny. Starszy mężczyzna jest wyraźnie zaskoczony tą informacją. – Sami go zepsuliśmy, aby rano nie jechać. – BTRy pojechały bez nas. I mają teraz wielu „200” i „300” w poważnym stanie – powiedział okupant ojcu.

Ojciec dopytuje się, czy to oznacza, że teraz syn i jego koledzy nie mają czym walczyć. Słysząc potwierdzenie odpowiada krótko: i ch… z nim!



BTR to transportery opancerzone, które powinny ruszać do boju wspierane przez czołgi. Liczby „200” i „300” to skrót od określeń „gruz 200” i „gruz 300”, których używa się do oznaczenia transportów kolejno: zabitych i rannych niezdolnych do dalszej walki.

Російські окупанти ламають власну техніку, аби не воювати з українськими захисниками



Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.#СБУ#stoprussia pic.twitter.com/5RK1an9CQt — СБ України (@ServiceSsu) May 2, 2022