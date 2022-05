Wawrzyk: Gdyby Rosja zaatakowała Mołdawię, konieczne byłoby całkowite embargo

Gdyby Rosja zaatakowała również Mołdawię, oznaczałoby to rozlanie wojny na cały region i wymagało nałożenia całkowitego embarga na handel z Rosją - powiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Wiceminister podkreślił też we wtorek w programie 3 Polskiego Radia intensywność kontaktów polsko-amerykańskich, zwłaszcza wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę.



Pytany o doniesienia o możliwym ataku Rosji na Mołdawię Wawrzyk powiedział: – Wywiad brytyjski i wywiad amerykański to były te wywiady, których przewidywania najczęściej się sprawdzały. Mam nadzieję, że w końcu się przestaną sprawdzać, bo to by była bardzo duża eskalacja ze strony Rosji; to by było nie tylko wciągnięcie kolejnego kraju do wojny, ale de facto rozlanie wojny na cały region.



– Myślę, że wtedy te działania, które Stany Zjednoczone, Polska czy kraje UE podejmowały do tej pory, okazałyby się niewystarczające; musielibyśmy się posunąć o krok dalej czyli, myślę, de facto wprowadzić całkowite embargo na handel z Rosją - dodał.

Według Wawrzyka poniedziałkowa wizyta w Polsce przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi ma znaczenie „przede wszystkim symboliczne, ale też praktyczne”, ponieważ pokazuje intensywność relacji amerykańsko-polskich, widoczną od listopada 2021 r., „szczególnie w kontekście wojny, którą Rosja wywołała na Ukrainie”.– Ta współpraca nigdy nie była w naszej historii tak intensywna, częsta, ścisła jak w tej chwili - dodał, przypominając niedawne wizyty sekretarzy stanu i obrony oraz wiceprezydent Kamali Harris.– Kontakty są naprawdę intensywne, ale też sytuacja tego wymaga, bo nie da się pomóc Ukrainie bez Polski - powiedział Wawrzyk. Dodał, że „Polska jest krajem, który najbardziej obok Stanów Zjednoczonych pomaga Ukrainie”, a działania UE są „dużo bardziej ostrożne” niż podejmowane przez USA.Przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych rano w poniedziałek spotkała się prezydentem Andrzejem Dudą; tematem rozmowy była m.in. sytuacja na Ukrainie walczącej z rosyjską agresją.