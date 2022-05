Zbrodniczy plan w rosyjskiej TV. Ukradną Ukraińcom i sprzedadzą Chińczykom

Rosja bombarduje ukraińskie spichlerze i kradnie rolnikom traktory. Wszystko po to, by zagłodzić podbijany naród. Teraz w publicznej stacji telewizyjnej Federacji Rosyjskiej zasugerowano, by zabierać Ukraińcom ich zapasy kukurydzy i sprzedawać je Chińczykom.

W ostatnich dniach w sieci krążyły nagrania kolumny ciężarówek, które miały wywieźć ukraińskie traktory i kombajny w głąb Rosji.



Teraz o uderzeniu w ukraińskich rolników mówiono w programie Rossija 1.



„Nie, to nie jest legowisko doktora Zła, tylko kolejny dzień w rosyjskiej telewizji państwowej. Planują odcięcie Ukrainy od jej własnych upraw i wysyłanie kukurydzy do Chin” – napisała w sieci Julia Davis, amerykańska dziennikarka zajmująca się śledzeniem propagandy w rosyjskich mediach.



Zaznaczyła, że „eksperci” publicznego nadawcy nawołują, aby szukać słabych punktów Stanów Zjednoczonych i zmusić elity w USA, by rozmawiały z Rosją oraz aby robiły to na warunkach Kremla, a nie na warunkach państw zachodnich.



„To nie jest tylko straszenie” – komentują internauci i donoszą, że w sieci pojawiły się nowe informacje, iż „Rosja zbombardowała trzy magazyny zboża i ukradła kilka ton zboża z okupowanych terytoriów obwodu zaporoskiego”. „To kolejny taki przypadek i kolejny przykład zbrodni, którymi Władimir Putin dąży do ludobójstwa” – oceniają.

No, this is not Dr. Evil's lair, just another day on Russian state TV. They are plotting to cut off Ukraine's supply to its own crops and sending their corn to China, and scheming to covertly identify America's vulnerable spots, forcing us to negotiate with Russia on their terms. pic.twitter.com/KnevyjB3NZ