Komendant na „wolnym” namierzył w sklepie złodziei. Co ich zdradziło?

Zastępca komendanta wrocławskiej policji, robiąc po służbie zakupy w jednym w z lubińskich marketów namierzył dwóch złodziei sklepowych i pomógł ich zatrzymać. Okazało się, że dwaj 25-latkowie zrobili tour po kilku sklepach, kradnąc w nich kilkadziesiąt butelek markowych alkoholi. Prawdopodobnie złodzieje szykowali się na huczne świętowanie majówki.

Inspektor Mariusz Bużdygan, zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, robił dzisiaj przed południem zakupy w jednym z marketów w Lubinie. Jako że przed laty pracował w zespole do walki z przestępczością przeciwko mieniu lokalnej komendy, szybko zwrócił uwagę na dwóch podejrzanie zachowujących się mężczyzn.



Obaj nerwowo rozglądali się w alejce z alkoholami, wyraźnie sprawdzając, czy ktoś ich nie obserwuje. W policyjnym żargonie mówi się o takich delikwentach – elektryczni. Komendant, choć po służbie, postanowił zareagować. Ale ledwie podszedł do podejrzanego duetu, mężczyźni spanikowali. Jeden z nich odłożył na półkę trzymane butelki i razem z kompanem rzucili się do ucieczki.

Kradli zapasy na majówkę?

źródło: portal tvp.info

. W tym samym czasie zdążył zawiadomić dyżurnego lubińskiej komendy o całym zdarzeniu. Kilka minut później, dzięki jego wskazówkom, dzielnicowy zatrzymał rabusiów.Złodziejami okazali się dwaj 25-latkowie z Legnicy. Chcąc zminimalizować „straty” obaj mężczyźni przekonywali, że przyjechali do Lublina dostawczakiem. Jednak funkcjonariusze namierzyli ich rzeczywiste auto.. Jako że zatrzymani nie potrafili wyjaśnić, skąd mają ten towar, należy przyjąć, że został skradziony podczas ich rajdu po kilku sklepach. To sprawdzają teraz stróże prawa.Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży i trafili do aresztu. Grozi im do 5 lat więzienia.