Ambasador Ukrainy wzywa niemieckich dokerów do bojkotu tankowca z rosyjską ropą

Ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk wezwał pracowników portu w Rostocku, na północnym wschodzie Niemiec, aby nie rozładowywali zakotwiczonego tam tankowca z produktami naftowymi z Rosji. Podobny apel skierował do pracowników innych portów RFN.

Raport: Wojna na Ukrainie



– Wzywam koalicję rządzącą, wszystkie rządy krajów związkowych i wszystkie niemieckie porty do bojkotu wszystkich rosyjskich statków lub statków z rosyjskim ładunkiem, zwłaszcza tankowców – powiedział Melnyk w poniedziałek portalowi tygodnika „Der Spiegel”, zwracając się szczególnie do dokerów z Rostocku.



Ambasador Ukrainy w Niemczech zwrócił uwagę, że zablokowanie rozładunku z rosyjskich jednostek „powinno doprowadzić do uderzenia w serce rosyjskiej machiny wojennej i szybszego zakończenia wojny eksterminacyjnej przeciwko Ukrainie”.

źródło: pap

Od soboty w porcie w Rostocku cumuje tankowiec Advantage Point. Dwa dni wcześniej statek opuścił po załadunku ropy naftowej port w Primorsku nad Bałtykiem.