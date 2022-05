Jest decyzja UEFA ws. rosyjskich drużyn. Radykalne kroki

Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) podtrzymała decyzję o wykluczeniu rosyjskich drużyn z rozgrywek na Starym Kontynencie. Ma to związek z zawieszeniem Rosji po trwającej od lutego inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Na liście rozgrywek, z których zostały wykluczone rosyjskie drużyny klubowe i narodowe, znalazły się: Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji Europy i Liga Narodów.



Co więcej, ekipy z kraju Władimira Putina muszą się pożegnać z rozgrywkami takimi jak młodzieżowe mistrzostwa Europy, mistrzostwa Europy kobiet, eliminacje mistrzostw świata kobiet, rozgrywki młodzieżowe i futsalowe.



Ponadto wniosek Rosji o zorganizowanie Euro w 2028 i 2032 roku został odrzucony jako nieuprawniony.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022. Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C. Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season. More info: ⬇️

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.



This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.