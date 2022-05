Polskie Radio uruchomiło specjalną antenę w języku ukraińskim

Na częstotliwości 100,6 FM Polskie Radio będzie udostępniać antenę dziennikarzom i współpracownikom Ukraińskiego Radia Publicznego UKR1, transmitować jego audycje oraz emitować specjalne programy sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy.

Raport: Wojna na Ukrainie



– To odpowiedź na potrzeby uchodźców z Ukrainy, których jest już w Polsce blisko 3 miliony – podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wyjaśniała, że potrzebują oni dostępu do sprawdzonych i rzetelnych informacji dotyczących bieżącej sytuacji na Ukrainie oraz wiedzy o tym, gdzie uzyskać pomoc w Polsce, przekazywanej w ich ojczystym języku.



– Polskie Radio wykorzystuje wszystkie możliwości, by w tym bardzo trudnym dla Ukrainy i Ukraińców czasie udzielać im wszelkiego możliwego wsparcia – zapewniła Agnieszka Kamińska.



Uruchomienie specjalnej anteny to kolejne działanie Polskiego Radia mające wspierać naszych ukraińskich przyjaciół. Już 24 lutego Polskie Radio, jako pierwszy nadawca w Polsce uruchomiło specjalne serwisy informacyjne w języku ukraińskim.

Programy informacyjne po ukraińsku

źródło: IAR

Obecnie. Od ponad dwóch miesięcy są przygotowywane i realizowane przez Sekcję Ukraińską Polskiego Radia dla Zagranicy. Swoje serwisy w języku ukraińskim nadaje również Polskie Radio Kierowców.Ponadto na mocy porozumienia z publicznym Ukraińskim Radiem od początku marca Polskie Radio na swojej częstotliwości DAB+ stale transmituje sygnał UKR1 na terytorium Polski.Obywatele Ukrainy, przebywający w Polsce mogą słuchać programu Ukraińskiego Radia także za pośrednictwem internetowego playera Polskiego Radia oraz na platformie moje.polskieradio.pl. Sygnał publicznego ukraińskiego nadawcy został także dodany do aplikacji na urządzenia mobilne do bezpłatnego pobrania z Google Play i App Store.Dodatkowo antena Polskiego Radia dla Zagranicy emituje na Ukrainę audycje na częstotliwościach UKF – dzięki nadajnikom w Kijowie oraz dziewięciu nadajnikom w obwodach: Donieckim i Ługańskim.Polskie Radio wspiera również ukraińskich artystów. Na antenie radiowej Dwójki prezentowana jest ukraińska kultura i jej twórcy. Wspólnie z Narodowym Centrum Kultury Polskie Radio zorganizowało koncert „Solidarni z Ukrainą. Jednym głosem”, z którego dochód został przeznaczony na pomoc naszym wschodnim sąsiadom.W Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego do europejskiej trasy koncertowej przygotowywali się też muzycy Kijowskiej Orkiestry Symfonicznej.