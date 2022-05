Ile gazu zgromadziła Polska, a ile Niemcy? Zobacz zestawienie

Polski rząd od lat ostrzegał, że Rosja będzie szantażować Europę dostawami gazu. W ostatnich miesiącach Moskwa zaczęła to realizować na pełną skalę. Choć to Niemcy zgromadziły więcej błękitnego paliwa niż Polska, to my jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Dlaczego?

Pojemność magazynów w Niemczech wynosi 20 mld m3, a ich obecne zapełnienie to 34 proc. Oznacza to, że w Republice Federalnej Niemiec na „czarną godzinę” zebrano 6,8 mld m3 gazu.



Ale jak podkreślił Jakub Wiech z energetyka24.com, ich roczne zużycie wynosi około 100 mld m3.



Tymczasem pojemność magazynów w Polsce wynosi 3,2 mld m3, a ich obecne zapełnienie to 79 proc. Tym samym w naszym kraju zgromadzono 2,5 mld m3 gazu.



Zobacz także -> Z tych inwestycji kpili. Gdy rządzili – umarzali długi Gazpromu i blokowali uniezależnienie od Rosji



Roczne zużycie w Polsce to około 20 mld m3.



„Polska jest w dwukrotnie lepszej sytuacji niż Niemcy” – podsumował ekspert. Zapełnienie naszych magazynów odpowiada ok. 13 proc. naszego rocznego zapotrzebowania. W Niemczech to zaledwie ok. 7 proc.



Co więcej, to Polska od lat uniezależniała się od rosyjskich surowców. Dzięki temu mamy terminal LNG w Świnoujściu, interkonektory, a niebawem ukończona zostanie budowa Baltic Pipe.

