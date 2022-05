Przejechali dziewięciolatkę i uciekli. Decyzja sądu ws. kierowcy i pasażera

23-letni mężczyzna, który w miniony piątek przejechał dziewięciolatkę bawiącą na osiedlowym placu w Kudowie-Zdroju, został aresztowany na trzy miesiące. Taką samą sankcję zastosowano wobec 31-letniego pasażera samochodu. Obaj uciekli z miejsca wypadku, nie udzielając dziecku pomocy. Dziewczynka zmarła na miejscu.

Do tragedii doszło w miniony piątek w Kudowie-Zdroju ok. godz. 18. Kierowca auta terenowego, jadąc wraz z pasażerem po trawiastym placu osiedlowym, nagle najechał na bawiącą się tam dziewięciolatkę. Następnie uciekł z miejsca wypadku.



Służby medyczne zawiadomione przez świadków, próbowały reanimować dziewczynkę. Niestety, nie udało się jej uratować i w związku z doznanymi obrażeniami poniosła śmierć na miejscu.

Wszyscy szukali sprawcy

– Ustalenie sprawcy wypadku stało się dla policjantów sprawą priorytetową.poinformowała asp. szt. Joanna Bielak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.Część policjantów patrolowała Kudowę i pobliskie okolice, a kolejni analizowali zapisy z kamer monitoringów. Działania te doprowadziły do znalezienia poszukiwanego samochodu na terenie Polanicy-Zdroju.. Zatrzymano także 23-letniego kierowcę ukrywającego się w jednym z mieszkań. Tego samego dnia wpadł także 31-letni pasażer auta.. Natomiast pasażerowi, przedstawiono zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonej. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.Sąd Rejonowy w Kłodzku zadecydował o aresztowaniu obu mężczyzn na trzy miesiące.