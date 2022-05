Terminal w Świnoujściu przyjmie w maju sześć transportów LNG

PGNiG spodziewa się w maju sześciu dostaw LNG do terminala w Świnoujściu – poinformowała w poniedziałek spółka. W ciągu ostatnich ośmiu dni spółka odebrała w Świnoujściu ładunki trzech metanowców.

PKN Orlen uruchamia nawodne stacje paliw PKN Orlen uruchamia nawodne stacje paliw na Mazurach, nad Morzem Bałtyckim i nad Zalewem Zegrzyńskim. Będą one działały do końca września w... zobacz więcej

– Import LNG to jeden z fundamentów naszych działań dywersyfikacyjnych, których efektem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedziała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie spółki.



Jak dodała, intensyfikacja dostaw drogą morską jest odpowiedzią na kryzys na europejskim rynku gazu. – Wydarzenia ostatnich dni, kiedy Gazprom przestał realizować kontrakt jamalski, tylko potwierdzają słuszność naszej strategii. To m.in. dzięki dodatkowym dostawom LNG możemy zatłaczać podziemne magazyny gazu, których zapasy stanowią dodatkową gwarancję niezakłóconych dostaw do naszych odbiorców – podkreśliła Waksmundzka-Olejniczak.





Seria dostaw

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Między 25 kwietnia a 2 maja spółka odebrała trzy ładunki LNG. Serię trzech dostaw w ciągu 8 dni zakończył transport, który przypłynął z ładunkiem zakupionym na rynku spot. Metanowiec BW Magnolia dostarczył w poniedziałek z USA ok. 70 tys. ton LNG, czyli ok. 90 mln m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji.Od 2015 roku PGNiG odebrało w gazoporcie w Świnoujściu łącznie 163 dostawy skroplonego gazu ziemnego. Najważniejszym kierunkiem, z którego dociera gaz jest Katar - 99 dostaw. Na kolejnym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone, z 47 ładunkami, oraz Norwegia. Pojedyncze dostawy, w ramach transakcji spotowych, PGNiG odebrało z Nigerii oraz z Trynidadu i Tobago.– Niezależność i możliwość podejmowania elastycznych decyzji zakupowych, jakie zapewnia nam rynek skroplonego gazu ziemnego, to kierunek, w którym jako odpowiedzialny dostawca energii konsekwentnie zmierzamy – zapewniła prezes PGNiG.Jak zaznaczyła spółka, skroplony gaz stanowi około jedną czwartą całkowitego wolumenu importowego PGNiG. Od 2022 r. zarezerwowane przez nią moce regazyfikacyjne terminala w Świnoujściu sięgają 6,2 mld m sześc. rocznie, a od 2024 r. wzrosną do 8,3 mld m sześc. rocznie.