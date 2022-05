„Pora odłożyć na bok naszą arogancję”. Polityk radzi współautorce listu elit do kanclerza

Najwyższy czas odłożyć na bok naszą arogancję i uwierzyć ludziom, których to bezpośrednio dotyczy – tak szef komisji spraw europejskich w Bundestagu Anton Hofreiter odniósł się do słów Alice Schwarzer, jednej z autorek listu otwartego 28 członków niemieckiej elity, wzywających rząd RFN, by nie dostarczał na Ukrainę ciężkiej broni.

Raport: Wojna na Ukrainie



Znana niemiecka feministka Alice Schwarzer w niedzielę wieczorem w programie telewizji BILD podkreśliła, że „do tej pory mieliśmy pokój. Obecnie mamy do czynienia z bardzo realną groźbą wojny jądrowej. Musimy to bardzo dokładnie rozważyć!”.



Szef komisji spraw europejskich w Bundestagu Anton Hofreiter, który także był gościem programu, zareagował na te słowa oburzeniem: „Kto miał pokój? W regionach Ukrainy ludzie nie mieli pokoju". Podkreślił, że "najwyższy czas, abyśmy odłożyli na bok naszą arogancję i uwierzyli ludziom, których to bezpośrednio dotyczy”. – „Z tego, co wiem, wynika, że Ukraińcy zaproponowali Putinowi bardzo daleko idące kompromisy. Tylko Putin nie zgodził się na żaden kompromis. Żąda całkowitego zniszczenia Ukrainy, całkowitej kapitulacji” –wyjaśniał Hofreiter.

#wieszwiecej Polub nas

Alice Schwarzer i inni przedstawiciele niemieckich elit - w sumie 28 osób - opublikowali list otwarty do kanclerza Scholza, w którym m.in. „wyrażają nadzieję”, że niemiecki rząd „nie będzie bezpośrednio ani pośrednio dostarczać Ukrainie cięższej broni”.



Do poniedziałku rano list został podpisany cyfrowo przez około 140 000 osób - informuje dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.