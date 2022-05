Prezydent Warszawy wywołał burzę. Jest reakcja prezesa PZPN

Władze Warszawy zabroniły kibicom wnoszenia flag i sektorówek na finał Pucharu Polski. Wielu fanów nie weszło na Stadion Narodowy, a inni utknęli w gigantycznych kolejkach. Jak piszą, część z nich znajdzie się przy krzesełkach najwcześniej w drugiej połowie meczu. Komentarz w tej sprawie zamieścił już na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza.

„Stanowisko Komendy Miejskiej PSP o zakazie wnoszenia większych flag uderza w piękno sportu, jest niezrozumiałe i powoduje więcej szkód niż pożytku” – napisał w poniedziałek prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.



Jak zaznaczył, zmieniono zasady obowiązujące od lat.



„Jeżeli w przyszłości PSP nie zmieni swojego stanowiska, finał PP nie będzie organizowany w Warszawie” – stwierdził.



Kibice, którzy utknęli przed stadionem, w większości winą za zaistniałą sytuację obarczają władze stolicy i prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Najbardziej zagorzali fani Lecha już w niedzielę informowali, że nie wejdą na trybuny, jeżeli nie otrzymają zgody na wniesienie oprawy. „Trzaskowski wydał zakaz, argumentując że kibice mogliby tam (we flagach i sektorówkach) ukryć materiały pirotechniczne” – wyjaśniał „Głos Wielkopolski”.



Panie Prezydencie @trzaskowski_ mija się Pan z prawdą.



To władze Warszawy wydały taki zakaz (opierając się o opinię Strazy Pozarnej)



Dlatego to DECYZJA Władz Miasta była skarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), a nie strazy do MSWiA.



Trochę odwagi. https://t.co/xMiZ0VgmnM pic.twitter.com/2wmHcw3HS5